The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresionat jurații

În ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. Unii concurenți au reușit să impresioneze cu mișcările de dans, în timp ce alții s-au făcut remarcați prin alte talente.

Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 00:15 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 13:09
În ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase | Antena 1

Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au fost impresionați peste măsură de momentele spectaculoase din ediția nouă „The Ticket”, care au fost difuzată pe data de 1 noiembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Jurații au fost atenți la fiecare concurent și au apreciat talentele acestora. Unii participanți au stârnit hohote de râs și o avalanșă de aplauze în sală, iar alții au reușit să genereze chiar și discuții „aprinse”.

Tot ce s-a întâmplat în a noua ediție a talent show-ului The Ticket, de pe 1 noiembrie 2025

În ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, au existat numere de stand-up comedy, coregrafii spectaculoase, clipe emoționante, dar și momente artistice de excepție. La final, un singur concurent a fost desemnat câștigător.

Anastasia Zaharia este micuța care i-a emoționat peste măsură pe jurați în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Anastasia Zaharia este prima concurentă care a pășit pe scenă în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Aceasta și-a făcut o intrare spectaculoasă, încercând să inducă în eroare jurații.

Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au avut parte de o surpriză când au văzut cine se află în spatele mișcărilor de dans fascinante. Un lucru este cert, micuța a atras toată atenția cu coregrafia ei.

Citește și: Pe cine a sunat prima oară Mike Woodhams după ce a coborât de pe scena de la The Ticket. Provocarea dată de Cătălin Bordea

La final, Anastasia a primit o mulțime de aplauze din partea publicului. Suma pe care a primit-o a adus lacrimi pe fața acesteia. Micuța i-a emoționat pe jurații după ce a dezvăluit că își dorește să meargă la mai multe concursuri cu banii primiți la „The Ticket”.

Vezi momentul video aici.

Anastasia Zaharia a obținut suma de 11.425 de lei.

Fair Play Crew a stârnit hohote de râs în public și la masa juriului cu o comedie muzicală în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Cei de la Fair Play Crew au reușit să-i impresioneze pe jurați cu o comedie muzicală în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Mai mult, Mihai Bendeac și Maurice Munteanu au dezvăluit că a fost momentul lor preferat din emisiune.

„Ar trebui să primească 200 de lei de la toată lumea prezentă! Ăsta este acel număr!”, a spus Mihai Bendeac.

„Bravo! Minunat și foarte bine executat acest număr!”, a mai completat Delia.

„A fost extraordinar! De mult nu am mai văzut un număr atât de mișto!”, a fost părerea lui Maurice Munteanu.

Vezi momentul video aici.

Fair Play Crew a obținut suma de 13.440 de lei.

Anna Damaigeana a venit în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, cu un număr de stand-up comedy despre România

Anna Damaigeana a pășit în fața publicului cu un număr savuros de stand-up comedy despre România în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Jurații și publicul au urmărit momentul cu mare atenție.

„Cred că pentru tine tot ce ai spus este haios, am văzut pauzele pe care le-ai făcut, acolo unde ar fi trebuit să râdă publicul. Dar faptul că glumele tale spun adevărul despre țara noastră, nouă nu ni se mai pare atât de amuzant. Pentru noi e trist!”, i-a dezvăluit Micutzu.

Vezi momentul video aici.

Anna Damaigeana a obținut suma de 3.965 de lei.

Mario Firu și rechinii din Oltenița au făcut show pe scena „The Ticket” în ediția nouă de pe 1 noiembrie 2025

Printre cei care au reușit să cucerească jurații și publicul se numără și Mario Firu alături de rechinii din Oltenița. Aceștia au intrat pe scenă cu o piesă lăutărească, iar ce a urmat a fost o adevărată surpriză pentru toată lumea.

„Înțeleg ce s-a întâmplat la început, ne-ați dus pe o pistă falsă”, a evidențiat Mihai Bendeac.

Vezi momentul video aici.

Mario Firu și rechinii din Oltenița au obținut suma de 7.405 de lei.

Betyarkorte, momentul de la care jurații nu au putut să își ia ochii în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Betyarkorte a stârnit curiozități și mister pe scenă atunci când și-a făcut apariția, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după ce și-a dat jos pelerina neagră. Toți au rămas mască după ce au văzut ce urmează să facă.

La finalul momentului, tânărul le-a explicat juraților că este celebru pe TikTok, unde publică des videoclipuri cu el dansând pe un anumit gen de muzică.

Citește și: The Ticket, 25 octombrie 2025. Cine este marele câștigător al celei de-a opta ediții. Momentul a primit patru voturi din cinci!

Vezi momentul video aici.

Betyarkorte a obținut suma de 4.345 de lei.

Danii - B a luat pe toată lumea prin surprindere cu o piesă trap în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Danii - B a pășit încrezătorul pe scena „The Ticket”, unde a decis să cânte o piesă trap diferită de restul. Momentul său a fost apreciat de unele persoane din public, dar și de Delia care mai auzise până acum de concurent.

„Wow, eu cred că știu și interpretul! Dacă nu confund ești singur pe nișa asta. Ai câteva piese deja pe YouTube. Și mi s-a părut wow. Wow că nu am știut, a venit de nicăieri”, a dezvăluit jurata.

„Eu zic să nu ne grăbim și să purtăm un dialog omenesc!”, a intervenit Mihai Bendeac.

„Pe mine numărul m-a destabilizat din punct de vedere energetic!”, a evidențiat și Maurice Munteanu.

Vezi momentul video aici.

În cele din urmă, Danii - B a obținut suma de 1.075 de lei.

Legendary Party, moment de excepție în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Legendary Party au adus în fața publicului un moment de dans de excepție. Tinerii au reușit să integreze într-un mod spectaculos conceptul de tehnologie în coregrafia lor, generând o avalanșă de aplauze.

„Au dansat fabulos!”, le-a spus Maurice Munteanu.

„Mi se pare că nu ați adus nimic nou în stilul ăsta de breakdance. Mă mir că mai este de actualitate”, a mai dezvăluit și Micutzu.

Vezi momentul video aici.

Legendary Party a obținut suma de 9.495 de lei.

„E o formă de roast de pe vremuri!”, a dezvăluit Nelu Cortea.

Țipuitoarea Oașului a stârnit reacții neașteptate în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au avut parte de un moment neașteptat în ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Aceștia au asistat la dansul găinii, iar reacțiile au fost pe măsura așteptărilor.

„E o formă de roast de pe vremuri!”, a dezvăluit Nelu Cortea.

Vezi momentul video aici.

Țipuitoarea Oașului a obținut suma de 3.620 de lei.

Mihai Cojocaru le-a dat emoții mari juraților în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

Mihai Cojocaru se numără printre concurenții care au reușit să captiveze atenția publicului. Acesta a avut un moment de-a dreptul fascinant, apelând chiar și la câteva scheme periculoase.

La final, jurații au fost impresionați de cum tânărul a reușit să facă show cu o kendamă.

„E prima oară când vin pe o scenă!”, le-a dezvăluit concurentul.

„Ești un fel de David Popovici al kendamei”, i-a zis Mihai Bendeac.

Vezi momentul video aici.

Mihai Cojocaru a obținut suma de 8.070 de lei.

Bulion TV, un moment altfel pe scena „The Ticket” în ediția nouă de pe 1 noiembrie 2025

Jurații au avut parte și de un moment unic pe scena „The Ticket” în ediția nouă de pe 1 noiembrie 2025. Bulion TV a atras atenția publicului cu doza sa de energie, dar și cu numărul său neașteptat.

„Eu încercam să vă spun că ce ați punctat dumneavoastră în seara asta aici trasează niște direcții importante despre ce se întâmplă acum în societate”, i-a spus Maurice Munteanu.

Vezi momentul video aici.

Bulion TV a obținut suma de 2.245 de lei.

Dizo a făcut show de zile mari în ediția nouă „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025

Dizo a venit mai pregătit ca niciodată să-i impresioneze pe jurați cu o piesă compusă de el în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Tânărul a primit o avalanșă de aplauze și multe cuvinte de laudă la finalul momentului.

„Ai făcut show și am simțit asta prin fiecare celulă! Sper din tot sufletul să pleci cu o sumă mare pentru că mi-a plăcut enorm”, i-a zis Mihai Bendeac.

„Are multe de demonstrat!”, a evidențiat Delia.

Vezi momentul video aici.

Dizo a primit suma de 6.805 de lei.

Mihaela Ionescu, apariție surpriză pe scena „The Ticket” în ediția nouă de pe 1 noiembrie 2025

Mihaela Ionescu a pregătit un moment neașteptat pentru jurați în ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Concurenta a luat pe toată lumea prin surprindere cu dansul său pe tocuri în timp ce folosea banda de alergat.

„Își face antrenamentul!”, a spus Nelu Cortea în glumă.

„E greu ce face ea!”, i-a mai zis Cătălin Bordea.

„De unde ați avut ideea asta?”, a întrebat-o Anca Dinicu.

Vezi momentul video aici.

Mihaela Ionescu a obținut 2.225 de lei.

Olesea Nespeac Crew, momentul de la care jurații nu și-au putut lua ochii în ediția nouă „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025

Fetele de la Olesea Nespeac Crew au făcut un moment de-a dreptul spectaculos în ediția nouă „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025. Acestea au atras toată atenția cu ținutele îndrăznețe și mișcările de dans senzuale.

„S-a dansat foarte bine! Ați creat o conexiune faină cu publicul și juriul. Toți bărbații au rămas paralizați în scaune și se uitau”, a spus Cătălin Bordea.

Vezi momentul video aici.

Fetele de la Olesea Nespeac Crew au primit suma de 9.025 de lei.

Lai Yee, număr de-a dreptul special în ediția nouă „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025

Lai Yee a reușit să aducă emoția și curiozitatea în același loc. Concurentul a impresionat pe toată lumea cu numărul său magic din ediția nouă „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025. Jurații și publicul au urmărit fascinați întregul moment.

„Ce frumos! A fost absolut minunat! Este vorba despre aura ta, ești special! M-ai dus pe alte meleaguri!”, a spus Delia.

Un lucru este cert, artistul de circ din Hong Kong a ridicat publicul în picioare cu talentul său.

„A fost cu adevărat magic ce ai făcut!”, a mai punctat Maurice Munteanu.

„Am văzut performanță!”, a mai spus Micutzu.

Vezi momentul video aici.

Lai Yee a obținut 18.390 de lei.

Cine a câștigat ediția nouă „The Ticket”, din 1 noiembrie 2025

Ediția nouă din „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025 a fost câștigată de Lai Yee. Acesta a reușit să ajungă la inimile publicului și ale juraților cu spectaculosul moment pe care l-a avut. După o discuție în contradictoriu, Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au luat o decizie.

„Înainte de orice îi felicităm pe toți cei care au ajuns în acest moment pe scenă. În mod evident, aceștia au fost cei mai buni astăzi. Doamnelor și domnilor, avem un câștigător în această seară, iar el este Lai Yee”, a spus Mihai Bendeac.

Așadar, artistul de circ din Hong Kong va merge direct în Finala talent show-ului.

„The Ticket” se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„The Ticket" se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
