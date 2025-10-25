Antena Căutare
Home The Ticket Știri The Ticket, 25 octombrie 2025. Cine este marele câștigător al celei de-a opta ediții. Momentul a primit patru voturi din cinci!

The Ticket, 25 octombrie 2025. Cine este marele câștigător al celei de-a opta ediții. Momentul a primit patru voturi din cinci!

Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 25 octombrie 2025, a adus în fața telespectatorilor o serie de momente inedite care au stârnit reacții de apreciere, amuzament, dar și multe sentimente dureroase și de nostalige.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 23:05 | Actualizat Duminica, 26 Octombrie 2025, 00:41

După o seară plină de momente intense, în care concurenții s-au luptat pentru un loc în finală, jurații emisiunii The Ticket au decis! Patru voturi s-au dus către un concurent, iar, în cele din urmă, acesta a fost desmnat câștigătorul ediției 8 a show-lui de talente de la Antena 1, care poate fi urmărit în fiecare sâmbătă de la ora 20:00 inclusiv live pe AntenaPLAY.

Cel care a reușit să îi cucerească cel mai tare pe jurați în această seară a fost Beny Mihai, concurentul care a avut un moment de-a dreptul spectaculos, cântând pe mai multe voci și evoluând într-o ținută impresionantă, demnă de un învingător.

Citește și: The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe jurați

Beny Mihai este marele câștigător a celei de-a opta ediții The Ticket! Momentul său artistic a primit patru voturi din cinci din partea juraților

Juriul a avut o misiune foarte grea în această ediție, însă, în cele din urmă, cei cinci jurați s-au pus de acord și au decis că Beny Mihai merită titlul de câștigător al ediției 8 a show-ului de talente!

„Concluzia noastră este că în seara asta au fost concurenți foarte buni care merită cu adevărat să ajungă în finală. Dar, desigur trebuie să existe un câștigător și vă pot spune că învingătorul a primit patru voturi din partea juraților. Patru voturi din cinci.

Prin urmare avem un învingător clar. Dar a fost foarte dificil. Cred că învingătorul, el, ea sau ei, merită să câștige. Deci, în această seară finalistul este Beny Mihai!” a spus Mihai Bendeac, stârnind un rând de aplauze din partea tuturor celor prezenți în platou.

Citește și: Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

„Mulțumesc! Wow! Nu cred! Se întâmplă în România așa ceva?! Nu cred!! Vă iubesc!” a strigat concurentul plin de emoție în momentul în care Bordea și Cortea i-au înmânat microfonul.

„Înseamnă o viață de muncă, sincer. Tot acest sacrificiu, riscul căruia m-am supus ca și corp... și tot. Deci, există o șansă! O șansă spre o lume mai bună și că arta asta, indiferent care e ea și cum se exprimă, ajunge și în România în sfârșit. Am avut atât de multe eșecuri, încât asta pentru mine este ceva colosal!” a mai adăugat Beny Mihai la testimonial.

Citește și: The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Juriul The Ticket și o parte dintre concurenții ediției 8
+35
Mai multe fotografii

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Observatornews.ro Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00: „Mă uit la tine și...”
Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00: „Mă uit la tine...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise
Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x