The Ticket, 25 octombrie 2025. Cine este marele câștigător al celei de-a opta ediții. Momentul a primit patru voturi din cinci!

Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 25 octombrie 2025, a adus în fața telespectatorilor o serie de momente inedite care au stârnit reacții de apreciere, amuzament, dar și multe sentimente dureroase și de nostalige.

După o seară plină de momente intense, în care concurenții s-au luptat pentru un loc în finală, jurații emisiunii The Ticket au decis! Patru voturi s-au dus către un concurent, iar, în cele din urmă, acesta a fost desmnat câștigătorul ediției 8 a show-lui de talente de la Antena 1, care poate fi urmărit în fiecare sâmbătă de la ora 20:00 inclusiv live pe AntenaPLAY.

Cel care a reușit să îi cucerească cel mai tare pe jurați în această seară a fost Beny Mihai, concurentul care a avut un moment de-a dreptul spectaculos, cântând pe mai multe voci și evoluând într-o ținută impresionantă, demnă de un învingător.

Citește și: The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe jurați

Beny Mihai este marele câștigător a celei de-a opta ediții The Ticket! Momentul său artistic a primit patru voturi din cinci din partea juraților

Juriul a avut o misiune foarte grea în această ediție, însă, în cele din urmă, cei cinci jurați s-au pus de acord și au decis că Beny Mihai merită titlul de câștigător al ediției 8 a show-ului de talente!

„Concluzia noastră este că în seara asta au fost concurenți foarte buni care merită cu adevărat să ajungă în finală. Dar, desigur trebuie să existe un câștigător și vă pot spune că învingătorul a primit patru voturi din partea juraților. Patru voturi din cinci.

Prin urmare avem un învingător clar. Dar a fost foarte dificil. Cred că învingătorul, el, ea sau ei, merită să câștige. Deci, în această seară finalistul este Beny Mihai!” a spus Mihai Bendeac, stârnind un rând de aplauze din partea tuturor celor prezenți în platou.

Citește și: Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

„Mulțumesc! Wow! Nu cred! Se întâmplă în România așa ceva?! Nu cred!! Vă iubesc!” a strigat concurentul plin de emoție în momentul în care Bordea și Cortea i-au înmânat microfonul.

„Înseamnă o viață de muncă, sincer. Tot acest sacrificiu, riscul căruia m-am supus ca și corp... și tot. Deci, există o șansă! O șansă spre o lume mai bună și că arta asta, indiferent care e ea și cum se exprimă, ajunge și în România în sfârșit. Am avut atât de multe eșecuri, încât asta pentru mine este ceva colosal!” a mai adăugat Beny Mihai la testimonial.

Citește și: The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.