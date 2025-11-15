The Ticket, 15 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția cu numărul 11 a talent show-ului și ce momente au fost pe scenă

Cine a câștigat a 11-a ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1! Tot ce s-a întâmplat în această emisiune.

A 11-a ediție a emisiunii The Ticket a oferit un spectacol de excepție, însă la final doar un singur număr a reușit să obțină biletul către marea finală, acolo unde îl așteaptă un premiu de 100.000 de euro.

Ce s-a întâmplat în ediția cu numărul 11 a talent show-ului și ce momente au fost pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025

Descoperă în rândurile de mai jos care au fost momentele care au reușit să vândă cele mai multe bilete.

Ada Petcu, piesă manifest în mai multe genuri muzicale pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025

Ada Petcu a vorbit despre hate-ul din online și despre ce ar trebui să facă oamenii pe rețelele de socializare. Aceasta a izbucnit în lacrimi după jurizarea lui Micutzu și Maurice Munteanu.

„O să-ți pun o întrebare. Cum ți se pare că ai terminat de cântat și ai vorbit deja despre TikTok. Te-ai gândit să te lași de rețelele sociale?”, spune Mihai Bendeac.

„Da, dar mereu a cântărit mai mult visul meu! Piesa este despre valorile prietenilor mei, că au vrut să aibă alte valori”, spune Ada Petcu.

„Am avut un om tânăr în fața mea, cu un iz bătrânicios”, spune Micutzu.

Ada Petcu a strâns suma de 6245 de lei.

Trupa Majorete Eclipse, moment de dans în ritmuri country, la The Ticket, 15 noiembrie 2025

Trupa de dans Majorete Eclipse a reușit să creeze un moment plin de viață pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Iată ce au spus jurații despre momentul lor.

„E de apreciat că faceți asta în timpul liber, eu cunosc părinți care în timpul liber aleg să bea, dar și ei tot în sincron. Se face șpagatul, nu voit. Faptul că vă umpleți timpul cu așa ceva, vă felicit!”, spune Micutzu.

„Mi se pare tare că faceți asta în timpul liber!”, spune Delia.

„Mi-am dat seama că aveți multe clasificări și subclasificări, scrieți acolo, om care dansează”, spune Maurice.

Trupa Majorete Eclipse a strâns suma de 4925 de lei.

Dua Miraj, momentul de dans incredibil de pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum s-au descurcat

Duo Miraj, show complt de acrobație și dans pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cele două femei au reușit să primească complimente și felicitări de la jurați.

„Au mai venit numere de genul, dar niciodată în această formulă!”, spune Anca Dinicu.

„Când ați intrat cu pelerinele, m-am gândit că o să faceți doar cu pelerinele și nu știam ce să zic. Dar după ce a coborât instrumentul, s-a schimbat”, spune Mihai Bendeac.

„Spectaculos, ați fost spectaculoase!”, spune Delia.

„Bună seara, doamnelor! Mi-a plăcut foarte tare numărul vostru. A fost un mic moment în care a fost prea mare încolcăiala. Felicitări, doamnelor”, spune Maurice Munteanu.

„E clar că nu e absolut deloc ușor și stăpâniți arta asta”, spune Micutzu.

Duo Miraj a strâns suma de 15.320 de lei.

Cătălin Măgdăliniș, moment de muzică live pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum s-a descurcat

Cătălin Măgdăliniș a cântat o piesă despre copilărie și familie pe scena de la The Ticket, iar jurații au fost impresionați. Ce au spus aceștia!

„Ce apariție! Ce moment simpatic, ce simpatic sunteți”, spune Delia.

„Pare că faceți de plăcere”, spune Anca Dinicu.

„Am simțit iz de șlagăr, îmi pare rău că nu vă știu munca, nu înțeleg de ce nu o știu”, spune Micutzu.

„A devenit numărul meu preferat, nu cred că am clipit în aceste 4 minute!”, spune Mihai Bendeac.

„Ați aduc un moment de nostalgie!”, spune Maurice Munteanu.

Cătălin Magdalinis a strâns suma de 6910 lei.

Costel Hofer, moment de umor și muzică live, pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum s-a descurcat

Costel Hofer i-a amuzat pe jurați și pe cei din public, însă unele femei s-au simțit puțin jignite. Însă, cu toate acestea, publicul i-a oferit o sumă de bani frumușică.

„Tot momentul ar fi fost mai credibil, un pic mai în zeamă, ați avut emoții”, spune Delia.

„Mie îmi place cum v-ați îmbrăcat, mi-a plăcut și numărul cu muzicuța, și discursul pe alocuri mi-a plăcut”, spune Anca Dinicu.

„Mi-ați amintit puțin de Daniela Zeca Buzura. Nu trebuie să ne gândim la Raluca Moianu, trebuie să luăm exemple explozive”, spune Maurice Munteanu.

Costel Hofer a strâns suma de 5135 de lei.

Carolgi, a alergat printre obstacole cu rolele în picioare, la The Ticket, 15 noiembrie 2025. CUm s-a descurcat

Carolgi a reușit să îi surprindă pe jurați și public cu rolele în picioare, după ce a reușit să facă o serie de trucuri.

„Ce sumă te-ai aștepta să primești în această seară și ce ai vrea să faci cu ea?”, întreabă Mihai Bendeac.

„Aș vrea peste 5000 de lei, dar dacă nu, aș vrea să-mi iau o pereche de role noi”, spune Carolgi.

„Mi se pare miștă că deși ai avut un accident și ai căzut, nu te-ai lăsat”, spune Micutzu.

Carolgi a strâns suma de 4355 de lei.

Simo Lennie, moment de improvizație muzicală, cu pixuri și o masă, la The Ticket, 15 noiembrie 2025

Simo Lennie a reușit să strângă o sumă frumoasă de bani după ce a impresionat juriul și publicul cu abilitatea sa de a cânta la obiecte.

„O să încep în imba română și o să termin în engleză. Mă gândesc ce ar fi zis tată dacă i-aș fi zis că vreau să mă fac bătător de pixuri”, spune Mihai Bendeac.

„Suntem fericiți că ești aici, te știu de pe social media”, spune Micutzu.

„Mulțumim că ai venit, nu am mai văzut asta înainte”, spune Anca Dinicu.

„Ești un geniu, nu am mai văzut așa ceva înainte”, spune Delia.

„Prestația ta a fost foarte revigorantă”, spune Maurice.

Simo Lennie a strâns suma de 13.095 de lei.

Bogdan Anicescu, moment de comedie pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Ce a făcut

Bogdan Anicescu a reușit să amuze pubicul și jurații cu un număr de dicție amuzant și de cultură. Iată ce au spus jurații și cum au reacționat!

„Bogdan, ești la fel de expresiv ca în pandemie. Atât de simpatic ești! Publicul a cântat cu tine”, spune Micutzu.

„A fost un moment la care s-a râs, am apreciat dicția, tehnica”, spune Delia.

„Nu m-am gândit că ar putea ieși ceva amuzant din piesele astea”, spune Anca Dinicu.

Bogdan Anicescu a strâns suma de 8570 de lei.

Stely Style, moment de dans „periculos”, la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Ce a făcut

Stelystyle a venit pe scena de la The Ticket cu un număr energic de dans cu instrumente de luptă. Ce au zis jurații!

„Nu știu dacă el a fost ironic când a zis că ești fanul meu”, spune Mihai Bendeac.

„Nu știu dacă v-ați întâlnit cu cadetele și precadetele. Consider că ce ați făcut dumneavoastră cuprinde toate elementele”, spune Maurice.

Stely Style a strâns suma de 3525 de lei.

Maria a dansat la bară în cel mai sensibil mod. Ce coregrafie specială a făcut la The Ticket, 15 noiembrie 2025

Maria a venit pregătită cu un moment special pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025, cu un dans inedit la bară. Aceasta a performat pe o piesă de la Adele.

„Maria, cum de te-ai apucat de sportul acesta, eu cred că de vreo 2 ani. Mi-a fost un pic teamă la alunecările alea”, spune Delia.

„Te miști senzațional și arăți foarte bine!”, spune Anca Dinicu.

„Sincer, momentul în care ai scos petale din sutien, nu mai pare așa ciudat. Acum e ok, mi s-a părut amuzant”, spune Micutzu.

Maria a strâns suma de 8450 de lei.

Emanuel Flesner a pregătit un moment unic pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum a dansat vopsit

Emanuel Flesner a dansat vopsit și cu sclipici pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025 și a reușit să îi amuze pe jurați. Iată ce au zis aceștia!

„O să fiu foarte cinstit. Exact așa mi-ar plăcea să arate așa corpul meu”, spune Mihai Bendeac.

„Barinrot, mi s-a părut că mi s-a prăjit creierul uitându-mă la asta”, spune Micutzu.

„E singurul moment unde au zburat chiloți pe aici”, spune Anca Dinicu.

Emanuel a strâns suma de 3230 de lei.

Trupa No Network, moment de dans în grup pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum s-au descurcat

Trupa No Network a reușit să creeze un moment unic pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025, după ce unii membri au fost descoperiți de Delia. Iată cine a participat!

„Energia actului vostru, deși a fost o performanță, m-a liniștit foarte tare. M-a linistit. Abia aștept să vin la spectacolul vostru, vă felicit din tot sufletul meu”, spune Micutzu.

„E băiatul de la Sistem, trupa Sistem cu percuții. Cici Sistem? Foarte tare mi se pare!”, spune Delia.

„Mi-a plăcut foarte mult, voi veni cu Micutzu la următorul spectacol, a fost liniștitor, cultural!”, spune Maurice Munteanu.

„Bănuiesc că numărul a durat 5 minute, am văzut și l-am simțit pe tot mai puțin primele 30 de secunde, dar nu le menționez”, spune Mihai Bendeac, după ce i-a atras atenția o tânără frumoasă.

Trupa No Network a strâns suma de 13.080 de lei.

Alex Stan, moment de parkour pe scena de la The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cum s-a descurcat

Alex Stan a reușit să facă un moment de parkour plin de energie, cu care a reușit să surprindă pe totă lume cu numărul său.

„Mi s-a părut foarte entertaining, multă baftă dacă vrei să ajungi la nivel profesionist”, spune Micutzu.

„Felicitări”, spune Maurice.

Alex Stan a strâns suma de 7155 de lei.

Duo Romance a reușit să impresioneze publicul de la The Ticket cu momentul lor de pe 15 noiembrie 2025

Duo Romance a reușit să uimească juriul și publicul cu momentul lor unic, plin de pasiune. Ce au zis jurații!

„Am văzut mulți oameni atârnând, dar nu ca voi. Sper să sune a compliment pentru că mi se pare că aveți o energie comună, vă înțelegeți super bine”, spune Micutzu.

„A fost totul milimetric, sunteți cuplul meu preferat, îmi doresc brațele ei, ați văzut cum sunt mușchii definiți?”, spune Anca Dinicu.

„Ați fost doi zei!”, spune Micutzu.

„Sunteți cuplu și în viața reala, nu?”, spune Delia. „Da”, răspund ei doi.

„Aveți toate aprecierile!” spune Mihai Bendeac.

Duo Romance a strâns suma de 18.710 lei.

Duo Romnce a câștigat ediția din 15 noiembrie 2025 din The Ticket

După ce juriul a deliberat mai mult timp, Mihai Bendeac a luat cuvântul și a anunțat cine a câștigat ediția:

„A durat un pic. Pentru că am avut o seară specială, foarte diversă. Și ca să mai prelungim tensiunea, o să vă anunț în primă instanță că avem un câștigător solo. Împreună cu Delia am lansat o piesă „Doi în unu”, în această seară câștigători sunt Duo Romance!”, spune Mihai Bendeac.

„A fost o onoare și o plăcere!”, spun prezentatorii The Ticket - Catalin Bordea și Nelu Cortea.

