Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. Retailerii încep deja pregătirile

Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. Retailerii încep deja pregătirile

Experții îi avertizează pe cei încântați de oferte să acorde mai multă atenție unor detalii care ar putea să le schimbe total percepția asupra vânzărilor din această perioadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 14:33 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 15:49
Galerie
Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. | Shutterstock.com

Black Friday se apropie, iar marii retaileri se pregătesc intens pentru zilele în care românii fac cele mai multe cumpărături datorită celor mai mari discounturi din an.

Listele de cumpărături devin din ce în ce mai neîncăpătoare, motiv pentru care experții trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe cei încântați de oferte să acorde mai multă atenție unor detalii care ar putea să le schimbe total percepția asupra vânzărilor din această perioadă.

Citește și: O femeie și-a comandat un tricou ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Ce a primit, de fapt

Descoperă în rândurile de mai jos la ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de Black Friday!

Articolul continuă după reclamă

Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. Retailerii încep deja pregătirile

Pentru a obține un profit cât mai ridicat, o mare parte dintre retailerii care activează în țara noastră apelează la o mulțime de tactici care ar putea să îi dezamăgească profund pe cei care așteaptă cu nerăbdare prețurile mici anunțate în fiecare toamnă.

Mai exact, există posibilitatea ca cei care își doresc să facă achiziții de Black Friday să observe mai întâi majorări de prețuri și apoi reduceri aplicate, deoarece această tactică este în regulă din punct de vedere legal. Potrivit Observator News, în legislație este menționat faptul că discountul se aplică la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile.

„Ar fi aşa o făcătură că, de fapt, preţurile cresc înainte, da după sunt scăzute, aşa strategic”.

„E şi o strategie de marketing cu anumite produse sau anumite magazine. Dar pot fi şi oferte” spun oamenii care cunosc această practică.

Citește și: Se scumpesc vacanțele în Bulgaria. Cât vor costa pachetele all-inclusive începând cu 2026

Experții susțin că cei care vor să se asigure că achiziținează produse la reducere trebuie să urmărească prețul acestora din timp, dar și să acorde încredere doar magazinelor legitime.

„Trebuie să avem grijă de site-urile fantomă, pentru că vedem că se înmulţesc aceste site-uri cu reduceri care nu sunt reale. Ne trezim că plătim şi primim acasă cârpe sau pietre. Este mai bine să alegem un site de la care am mai cumpărat şi în trecut decât să mergem după reduceri foarte mari” a explicat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

De asemenea, este important ca oamenii să compare prețurile și să acorde atenție costurilor de livrare, dar și condițiilor pentru retur.

„Percepţia pe care o au românii asupra perspectivei economice pe termen mediu este una negativă. Acest lucru va avea un efect asupra cumpărăturilor de Black Friday. Românii vor fi mai atenţi la promoţii, vor încerca să economisească şi mai mulţi bani, cumpărând produse la preţ redus” a explicat și Christian Năsulea, profesor de economie, dat fiind că retailerii sunt sceptici la acest moment cu privire la o vânzare record.

Citește și: Cum au primit românii recomandarea de a păstra bani cash în casă. De ce susțin economiștii această practică

Totuși, aceștia au început să se pregătească cu stocuri încă din vară, iar reducerile pe care le anunță ar trebui să ajungă chiar și la 50-70% conform spuselor Marei Eliza Barza care ocupă funcția de specialist fashion online.

„Printre cele mai căutate produse sunt gecile, paltoanele de iarnă, încălţările, sportive sau elegante. Aşteptările sunt foarte mari pentru această perioadă a anului, mai ales că Black Friday are popularitate foarte mare în România şi mulţi oameni îşi păstrează bugetele” a spus aceasta.

Anunț Black Friday 2025 pe ecranul unui telefon și un laptop pe fundal deschis pe un site de cumpărături
+4
Mai multe fotografii

„Foarte mult, în ultima perioadă, au crescut vânzările din categoria de frecvenţă, produse de genul detergenţi, produse pentru îngrijirea casei, scutece” a adăugat și Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Procesul din spatele unei cești de cafea de specialitate
(P) Procesul din spatele unei cești de cafea de specialitate
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele Catine.ro
(P) FineStore Virtuții: cea mai bogată selecție de băuturi fine, la prețuri accesibile, din București
(P) FineStore Virtuții: cea mai bogată selecție de băuturi fine, la prețuri accesibile, din București
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat” Libertatea.ro
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat HelloTaste.ro
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată Jurnalul
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului Kudika
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, câştigat de 3 cercetători pentru descoperiri inovatoare în mecanica cuantică
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, câştigat de 3 cercetători pentru descoperiri inovatoare în mecanica cuantică Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a doborât propriul record pe Spotify
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x