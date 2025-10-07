Experții îi avertizează pe cei încântați de oferte să acorde mai multă atenție unor detalii care ar putea să le schimbe total percepția asupra vânzărilor din această perioadă.

Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. | Shutterstock.com

Black Friday se apropie, iar marii retaileri se pregătesc intens pentru zilele în care românii fac cele mai multe cumpărături datorită celor mai mari discounturi din an.

Listele de cumpărături devin din ce în ce mai neîncăpătoare, motiv pentru care experții trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe cei încântați de oferte să acorde mai multă atenție unor detalii care ar putea să le schimbe total percepția asupra vânzărilor din această perioadă.

Descoperă în rândurile de mai jos la ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de Black Friday!

Black Friday 2025. Trucurile pe care orice român trebuie să le știe. Retailerii încep deja pregătirile

Pentru a obține un profit cât mai ridicat, o mare parte dintre retailerii care activează în țara noastră apelează la o mulțime de tactici care ar putea să îi dezamăgească profund pe cei care așteaptă cu nerăbdare prețurile mici anunțate în fiecare toamnă.

Mai exact, există posibilitatea ca cei care își doresc să facă achiziții de Black Friday să observe mai întâi majorări de prețuri și apoi reduceri aplicate, deoarece această tactică este în regulă din punct de vedere legal. Potrivit Observator News, în legislație este menționat faptul că discountul se aplică la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile.

„Ar fi aşa o făcătură că, de fapt, preţurile cresc înainte, da după sunt scăzute, aşa strategic”.

„E şi o strategie de marketing cu anumite produse sau anumite magazine. Dar pot fi şi oferte” spun oamenii care cunosc această practică.

Experții susțin că cei care vor să se asigure că achiziținează produse la reducere trebuie să urmărească prețul acestora din timp, dar și să acorde încredere doar magazinelor legitime.

„Trebuie să avem grijă de site-urile fantomă, pentru că vedem că se înmulţesc aceste site-uri cu reduceri care nu sunt reale. Ne trezim că plătim şi primim acasă cârpe sau pietre. Este mai bine să alegem un site de la care am mai cumpărat şi în trecut decât să mergem după reduceri foarte mari” a explicat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

De asemenea, este important ca oamenii să compare prețurile și să acorde atenție costurilor de livrare, dar și condițiilor pentru retur.

„Percepţia pe care o au românii asupra perspectivei economice pe termen mediu este una negativă. Acest lucru va avea un efect asupra cumpărăturilor de Black Friday. Românii vor fi mai atenţi la promoţii, vor încerca să economisească şi mai mulţi bani, cumpărând produse la preţ redus” a explicat și Christian Năsulea, profesor de economie, dat fiind că retailerii sunt sceptici la acest moment cu privire la o vânzare record.

Totuși, aceștia au început să se pregătească cu stocuri încă din vară, iar reducerile pe care le anunță ar trebui să ajungă chiar și la 50-70% conform spuselor Marei Eliza Barza care ocupă funcția de specialist fashion online.

„Printre cele mai căutate produse sunt gecile, paltoanele de iarnă, încălţările, sportive sau elegante. Aşteptările sunt foarte mari pentru această perioadă a anului, mai ales că Black Friday are popularitate foarte mare în România şi mulţi oameni îşi păstrează bugetele” a spus aceasta.

„Foarte mult, în ultima perioadă, au crescut vânzările din categoria de frecvenţă, produse de genul detergenţi, produse pentru îngrijirea casei, scutece” a adăugat și Cristian Pelivan, director executiv ARMO.