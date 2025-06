Unde se găsesc cele mai ieftine oferte de vacanță. Cât pot scoate din buzunar românii pentru 7 nopți de cazare la all inclusive

Tot mai mulți români renunța la vacanțele de pe litoralul românesc pentru a se bucura de cele mai ieftine oferte în alte țări. De asemenea, aceștia rămân adepții vacanțelor all inclusive. Iată unde se găsesc cele mai bune prețuri la vacanțe, dar și cât trebuie să scoți din buzunar pentru un sejur de 7 nopți.

Și anul acesta, mulți români aleg să-și petreacă vacanța de vară în afara țării, atrași de prețuri accesibile, servicii de calitate și de experiențele exotice.

În loc să își planifice concediul pe litoralul românesc, unde prețurile cresc de la un sezon la altul, iar serviciile nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor, aceștia preferă să își facă vacanțele în străinătate.

Pentru mulți, diferența este vizibilă. Cu aceiași bani cheltuiți pentru câteva nopți în Mamaia, turiștii pot beneficia de un sejur complet în țări unde soarele, marea și ospitalitatea localnicilor le transformă vacanța într-o adevărată experiență de relaxare.

În plus, pachetele all inclusive din străinătate sunt adesea mult mai convenabile decât cele de pe litoralul românesc. De altfel, românii devin tot mai atenți la raportul calitate-preț și preferă să își investească economiile într-un concediu care să le ofere tot confortul, dar fără cheltuieli exagerate.

Așa se face că destinațiile cu plaje spectaculoase, servicii impecabile și prețuri rezonabile sunt din ce în ce mai căutate.

Unde se găsesc cele mai ieftine oferte de vacanță. La ce preț ajunge un sejur de 7 nopți la all inclusive și avion

Și în 2025, românii preferă vacanțele all inclusive în străinătate. Anul trecut, 80% dintre aceștia au ales sejururile all inclusive sau ultra all inclusve în locații precum Egipt, Bulgaria, Grecia sau Turcia.

„Practic din comoditate, toate mesele erau organizate în cadrul hotelului și nu trebuia să ne mai deplasăm", spune un român, potrivit observatornews.ro.

De asemenea, printre cele mai ieftine oferte de vacanță se numără în țări precum Tunisia, Egipt și Turcia. Prețurile încep de la 300 de euro de persoană pentru 7 nopți de cazare la all inclusive și zbor.

„Tunisia, tarifele încep de la 300 de euro de persoană pentru 7 nopți cu all inclusive şi zbor. În general găsim aceste tarife pe last minute. Cred că vor fi disponibile în perioada 15 iulie - 10 august. Egipt, vacanță de 300-400 de euro de persoană la hoteluri de 4 și 5 stele. Foarte mulți români merg în Turcia. Poși să găsești de la 350-400 de euro de persoană 7 nopți all inclusive", a dezvăluit Cosmin Marinof, director general agenție de turism.

De asemenea, și croazierele se numără printre alegerile românilor în ultimii ani.

„O creștere de pasageri cu 70%. Vor să experimenteze ceva nou, iar noi le propunem o croazieră all inclusive, este un pachet complet și este o experiență mult peste cea clasică la un hotel. Prețul începe undeva de la 599 de euro de persoană, un pachet all inclusive. Aquaparkuri, piste de carting, grădinițe pentru copii", a declarat Florin Bidirel, director general operator croaziere, conform sursei citate mai sus.

„Trebuie întrebat în ce constă programul all inclusive pentru că el diferă de la hotel la hotel, de la stațiune la stațiune. De exemplu, un hotel care poate să fie foarte scump pentru vârful de sezon, peste 10.000 de lei o cameră, poți să le cumperi și cu reduceri de 40-50-60%, acum depinde cum sunt promoțiile", a mai adăugat Adrian Voican, director general agenție de turism.