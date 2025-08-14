Anca Sigartău, dezvăluiri despre sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ce spune despre noile proiecte și rolul de regizor

Cunoscuta actrița ne-a vorbit și despre regizarea a două piese de teatru de care este tare mândră, cu care a ajuns la public și a reușit să transmită emoție pură.

Actrița Anca Sigartău, cea care interpretează rolul mamei Lena din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a oferit un interviu în exclusivitate despre proiectele la care a lucrat vara aceasta, în pauza de la filmările pentru serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Interviu exclusiv cu Anca Sigartău

Anca Sigartău ne-a povestit într-un interviu exclusiv cum a lucrat cu unele dintre colegele ei din serial și în afara platourilor de filmare și ne-a dat mai multe detalii despre personajul ei, mama Lena.

Cum a fost pentru dumneavoastră rolul de regizor al piesei Batista Desdemonei?

„Mi-am dorit foarte tare acest text. Este prima dată când se joacă în Europa acest text. Este un metatext după o piesă de Shakespeare, de fapt nu este o reinterpretare, ci e vorba despre situațiile din piesa Othelo, situații pe care spectatorul nu le vede. Sunt cele nescrise și mi s-a părut extrem de interesant, mi s-a părut frumos textul și sunt pasionată de metatexte”, ne-a spus Anca.

Ce ne puteți spune despre colaborarea în această piesă cu Elena Mogîldea, actriță care vă e colegă și pe platourile de filmare ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

„Avantajul unui regizor este că face o distribuție, alege. Când ești actor în general nu prea alegi cu cine joci. Eu am ales și am ales-o pe Elena pentru că are o energie extraordinară și, în general, mai ales la ultimele experiențe pe care le-am avut în calitate de regizor prefer să lucrez doar cu oameni cu o energie foarte bună pentru că un act de creație întotdeauna implică forțe nevăzute și îmi doresc să existe aceste forțe de bine. Orice gând parazitar atrage alte lucruri. Eu îmi doresc să ne fie bine. Așa că această colaborare cu Elena Mogîldea și Arabela Neazi este cadoul pe care eu mi l-am făcut, de a-mi crea amintiri frumoase gândindu-mă la această profesie”, a povestit actrița.

Ați avut o vară plină pentru că știm că ați avut mai multe spectacole cu piesa Neguțătorul din Veneția. Care a fost cea mai mare provocare în regizarea acestei piese de teatru?

„Întotdeauna pentru mine este o provocare. Am senzația că nu o să reușesc să duc la bun sfârșit un proiect, îmi doresc foarte mult să rezoneze spectatorii. Nu-mi doresc să arăt dacă sunt eu sau nu deșteaptă, nu despre asta e vorba, e vorba să ne întâlnim, să avem un punct frumos de întâlnire, eu, ca om de pe scenă cu tu, om din sală sau din curtea Palatelor Brâncovenești. Dacă tu, omul acela din fața mea, ai înțeles povestea, te-ai bucurat, te-a emoționat și ți-ai pus măcar o întrebare atunci eu sunt fericită . Asta este provocarea să ne întâlnim la finalul unui spectacol, tu, un spectator, cu eu, actor”, a explicat Anca Sigartău.

Aveți o întâmplare amuzantă de la repetiții?

„Cred că sunt o grămadă de întâmplări amuzante, noi avem o atmosferă foarte frumoasă la repetiții. Dacă nu ar fi așa, aș pleca, nu m-ar mai interesa. Nu știu, acum nu îmi vine în cap niciuna așa amuzantă. De obicei ce e amuzant pentru spectator nu e amuzant pentru actor și ce e amuzant pentru spectator nu prea e amuzant pentru actor”, a mai zis frumoasa actrița.

Știm că jucați în această piesă alături de Antonia Crișan. Ce simțiți că e diferit în interacțiunea cu ea la teatru, față de cea de pe platourile de filmare pentru serial?

„Totul, totul este diferit. Teatrul implică un pic altă energie. Dacă la film, spectatorul este aici, este nevăzut, în teatru lucrurile stau cu totul altfel. Tipul de energie pe care îl împingi este cu totul altul. Gândurile, construcțiile tale mentale sunt aceleași, dar tipul de energie este diferit. Antonia este un om la început de drum, este un om proaspăt, un om foarte talentat, un om care e hăruit cu un lipici, cum spunem noi. O place camera, o plac oamenii, din punctul meu de vedere, actorii cu care joacă, respectiv partenerii de joc. Mie îmi place foarte tare Antonia, mă bucur că am avut această experiență cu ea și în teatru. Din punctul meu de vedere, orice legătură cu un om proaspăt mă provoacă și este extraordinar. De exemplu, orice legătură, o reîntâlnire de tipul celei avute cu Arabela Neazi, cu care eu m-am întâlnit acum vreo 10 ani, și i-am spus și ei – eu nu uit partenerii foarte buni de scenă, de pe platou. Pentru că sunt foarte rari oamenii pe care îi simți suport și care îți asigură acel tip de liniște că nu are ce să ți se întâmple rău cât sunt acolo. Și faptul că eu m-am întâlnit cu ea după atâția ani, ca și când nu ne-ar fi despărțit 10 ani, este dovada în plus că acel tip de energie nu dă greși. Și ăsta este momentul de relaxare, de liniște pe care-l am, și de bucurie, când construim împreună un spectacol. Nu-i că sunt eu regizor. Eu doar am propus și propun anumite lucruri care uneori merg, alteori nu merg, dar suntem împreună și asta e frumos”, ne-a povestit Anca Sigartău.

În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, mama Lena este o mamă socială foarte mărinimoasă și grijulie, acordându-le multă atenție fiecăruia dintre cei 6 copii. Ce aveți în comun dumneavoastră și personajul dumneavoastră?

„Aș vrea să fiu atât de bună în viața de toate zilele, aș fi vrut să fiu atât de bună cu copiii mei. Dumnezeu are grijă întotdeauna să nu te lase să te chinui foarte tare pe chestia asta, adică îți dă un instinct matern. Nu știu ce am în comun, n-aș vrea să spun. Mama Lena mi se pare un om bun cu adevărat, un om a cărui existență nici nu mai există până la urmă. Eu am avut o carieră, eu am o carieră, eu am grijă de lucrurile pe care le fac în viața profesională. Pentru ea nu a existat acest lucru. Pentru ea, cariera sunt copiii. Și asta e foarte frumos, asta e de admirat. Sigur, și eu mă urc pe scenă, dar întotdeauna undeva înăuntrul meu sunt «copiii mei sunt bine?». Probabil că ăsta este punctul comun”, a mai explicat Anca Sigartău.

Cum e atmosfera de la casa socială având în vedere că sunteți înconjurată de atât de mulți actori tineri?

„Eu sunt la al treilea proiect la rând cu cei de la Antena și cu doamna Ruxandra Ion și atmosfera a fost frumoasă de fiecare dată. Nu pot să spun doar despre actorii tineri pentru că ar fi nedrept să nu pomenesc toată echipa tehnică din spate, să pomenesc oamenii care ne sunt alături și cu care eu rezonez extraordinar, de la Ana, cea de la catering, Iulia Iordache, prietena noastră, este omul de la program, Prăji – Andra, de la costume cu care efectiv rezonez, oamenii din spatele camerelor, Cătăln Simioană, este operatorul nostru, ne dă o siguranță. Eu am învățat o grămadă de lucruri de la fiecare în parte. Deci cum e atmosfera? Este una foarte frumoasă, de-abia aștept să ajung la filmare”, a spus actrița.

Ce sfaturi ați oferi unui actor la început de drum?

„Să joace, să accepte orice provocare, să se ducă cu multă bucurie, să nu se uite la lucrurile urâte. Chiar și atunci când dă peste ele, să știe că e doar un punct care te va pregăti pentru un lucru extraordinar care ți se va întâmpla în foarte puțin timp”, a explicat Anca.

La ce să se aștepte telespectatorii de la mama Lena în sezonul 2 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

„Să se aștepte la multă inspirație din partea scenariștilor, pentru că scenariștii, pe care, sigur, eu nu i-am pomenit, dar sunt esențiali, sunt cei care îți dau și îți asigură baza unor lucruri foarte interesante. Deci până la urmă să se aștepte că scenariștii o să o iubească pe mama Lena și o să îi scrie lucruri foarte frumoase”, a povestit Anca Sigartău.

Aveți un mesaj pentru telespectatorii care se uită la serial?

„Da, le mulțumim din tot sufletul și sperăm să nu-i dezamăgim. Cu siguranță nu îi dezamăgim pentru că e echipa mult prea bun. Joi, de la 20.30, din 28 august, acolo suntem”, a mai adăugat actrița.

