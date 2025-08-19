Antena Căutare
Ce spune Bebe Cotimanis de relația cu cei doi copii. Ce fel de tată este îndrăgitul actor: „Viața copiilor este a lor, nu a ta"

Bebe Cotimanis a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei doi copii. Iată ce fel de tată este celebrul actor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 16:28 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 16:28
Ce relație are Bebe Cotimanis cu cei doi copii

Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori autohtoni. Acesta are o carieră impresionantă în teatru, televiziune și film. Telespectatorii Antena 1 l-au putut urmări în diverse ipostaze în serialele originale semnate de Ruxandra Ion. Cu toate acestea, se cunosc puține lucruri despre viața sa personală.

Ce relație are Bebe Cotimanis cu Adela și Matei, copiii săi

Actorul Bebe Cotimanis și-a petrecut întreaga viață pe scenă sau în fața camerelor de filmat. Viața sa profesională roditoare a afectat însă viața de familie, iar actorul a sacrificat multe momente importante pentru familia sa.

Celebrul actor are doi copii, Adela, în vârstă de 37 de ani, din prima sa căsătorie, și Matei, în vârstă de 23 de ani, din cel de-al doilea mariaj cu Florina Mărcuță. Bebe Cotimanis a divorțat de mama băiatului său în 2018, fiind în prezent căsătorit cu Iulia Dumitru.

În cadrul unui podcast, Bebe Cotimanis a vorbit deschis despre relația cu Adela și Matei. Acesta a mărturisit în stitlul caracteristic faptul că u a fost un tată ideal, însă iubirea pentru copiii săi este nemăsurată.

Programul de filmări încărcat, dar și numeroasele proiecte la care a luat parte l-au ținut de multe ori departe de copiii săi. Actorul nu s-a implicat în viața acestora pe cât de mult și-ar fi dorit, însă mărturisește că a încercat să fie întotdeauna prezent.

„N-am fost tatăl ideal. Și asta am declarat-o și copiilor mei, dar continui să fiu un tată bun. De ce? Pentru că am fost foarte ocupat. 200 de episoade, un film artistic…mai puțin pe acasă. Asta nu înseamnă că nu mă duceam în fiecare zi. Când ajungeam acasă, toată lumea dormea, iar eu mă apucam de lucru”, a dezvăluit actorul.

În prezent, Bebe Cotimanis își așteaptă cu drag copiii acasă atunci când timpul le permite acestora. Fiul său este stabilit la Iași, alături de iubita sa. Actorul l-a susținut pe Matei în acest demers, încurajându-l.

„Eu m-am mutat cu Iulia. Stăm la Bogați, cum ți-am spus, și copiii vin când au timp. Matei s-a îndrăgostit și a fugit de acasă, de lângă mama lui. S-a dus la Iași. S-a îndrăgostit de o fată frumoasă, aproape la fel de frumoasă ca tine, cu un caracter la fel de frumos ca și al tău.

A fost foarte greu să se desprindă, dar eu i-am spus: „Du-te unde te duce inima', pentru că eu așa am făcut toată viața. Se simte bine, face detailing de mașini. Le aranjează, le lustruiește și îi place. Îl iubesc ca ochii din cap. Are 23 de ani”, a precizat îndrăgitul actor.

În cadrul podcastului respectiv, Bebe Cotimanis a mai adăugat că se consideră un tată indulgent, oferindu-le cu încredere copiilor săi libertatea de a-și alege propriul drum. De-a lungul timpului aceștia nu l-au dezamăgit și i-au demonstrat că au un caracter ireproșabil.

„Am fost un tată indulgent, poate prea indulgent. Mă bănui de un fel de nepăsare care le-a dat o libertate în a acționa. Viața copiilor este a lor, nu a ta. Trebuie doar împinsă pe un anumit făgaș. I-am încurajat. Orice au vrut să facă au făcut”, a precizat el.

„Amândoi au un caracter foarte frumos. Nu mint. Nu suportă să arunce un muc de țigară pe jos”, a mai adăugat actorul.

Cel de-al doilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 28 august, 20:30, la Antena 1

Telespectatorii îl pot urmări pe Bebe Cotimanis în cel de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, începând de joi, 28 august, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

