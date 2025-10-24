Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferințelor românilor

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia situându-se în topul preferințelor publicului comercial feminin. Peste un milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate ȋn intervalul 20.30 – 23.34, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul înregistrat 5.6 puncte de rating şi 20.2% cota de piaţă.

În minutul de aur, 22.47, peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ce s-a întâmplat în episodul 8 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

Iubirea pare un joc al întâmplării, strategiile schimbă destine, minciuna întotdeauna iese la iveală, logica și rațiunea sunt depășite, iar trădarea sfâșie generații în serialul fenomen Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, produs de Dream Film International și semnat de Ruxandra Ion.

Cum ultimele luni din viață s-au şters din memoria Alexiei (Rebecca Nicolescu), George (Richard Bovnoczki), Victoria (Alina Chivulescu) și Constance (Carmen Ionescu) iau decizia ca ea să fie dusă într-un centru special pentru a-și rezolva problemele care îi schimbă traiectoria și îi încețoșează mintea. Ana (Karina Jianu) își dorește să o ajute pe Alexia, dormind pentru prima oară alături de ea. “Auzi, să știi că dacă facem acum sleepover, nu înseamnă că suntem surori.”, i-a transmis aceasta Anei. Chiar dacă lucrurile par să meargă într-o direcție pozitivă, Alexia e pe cale să facă un gest extrem, însă Ana ajunge la timp pentru a o salva.

Între timp, o viață nouă prinde contur, căci Basty (Andrei Aradits) îi cumpără Sandrei (Ada Condeescu) un pătuț pentru viitorul lor copil, lăsându-i un mesaj simplu, dar important: "Pentru un nou început.". La cerințele acesteia, îl eliberează și pe Matei (Adrian Ștefan), însă, în momentul în care Sandra își dorește să se vadă cu acesta pe ascuns, Basty reușește să o prindă.

Nici Ducu (Radu Bănică) nu este ferit de surprize care îl pot da peste cap. În urma unei discuții cu mama Lena (Anca Sigartău) el află că aceasta știa, de fapt, că tatăl său mai are un copil. În momentul în care se decide să îl înfrunte pe părintele său, Ducu își întâlnește și sora mai mică. ”Ducu, în sfârșit te-ai întors din America!! Ce mi-ai adus?”, îi spune aceasta, iar răspunsul plin de confuzie nu întârzie să apară: ”Știe de mine?”. Totuși, explicația nu vine așa de repede. ”Ducu, e prea complicat să vorbim acum!”, zice tatăl lui Ducu.

Totul în timp ce Ana trece prin clipe decisive: l-a găsit pe Robert (Eduard Trică) într-o maşină, neştiind dacă mai trăieşte sau nu, totul întâmplându-se după ce bărbatul îi transmisese un mesaj pentru a se întâlni doar ei doi.

