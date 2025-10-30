Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, Alina nu reușește să-și scoată din minte gândul la Toby și o roagă pe Cosmina să o ajute să afle ce mai face acesta. Cu ajutorul lui Dumi, Toby ajunge la Alina, dar se întâlnește pe hol cu Basty, căruia îi dă vestea că și-a găsit un job și nu va mai trebui să părăsească locuința socială. Alina află de intențiile tatălui ei și reacționează furioasă, dând naștere unui conflict.

