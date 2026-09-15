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Asia Express, 15 septembrie. Cum a reacționat Mirela Retegan când a îmbrăcat portul tradițional din Uzbekistan: „Mă simțeam ca…”

Mirela Reteagan și fiica sa au avut parte de un moment emoționant în Uzbekistan, după ce au întâlnit o familie care le-a primit cu multă căldură.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 19:29 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 21:34
Asia Express, 15 septembrie. Cum a reacționat Mirela Retegan când a îmbrăcat portul tradițional din Uzbekistan: „Mă simțeam ca…” | antena 1
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Deși oboseala acumulată după zilele solicitante din competiție și-a spus cuvântul, cele două au reușit să se bucure de o experiență pe care au descris-o ca fiind una dintre acelea pe care le întâlnești o singură dată în viață.

Cum a reacționat Mirela Retegan când a îmbrăcat portul tradițional din Uzbekistan

Familia formată dintr-un domn și o doamnă le-a impresionat pe Mirela și pe fiica sa încă de la început. Oamenii s-au dovedit foarte prietenoși și le-au făcut loc inclusiv pentru bagaje, gest care le-a făcut pe cele două să se simtă bine primite.

Seara a devenit însă cu adevărat specială atunci când femeile din familie au intrat în acțiune. Au adus boxa și mai multe elemente pentru a crea o atmosferă de sărbătoare. Mirela Reteagan și fiica sa au fost prinse în mijlocul momentului, iar muzica și dansul au transformat întâlnirea într-o amintire de neuitat.

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Mirela Reteagan a dansat în port tradițional

Pentru că învățau un cântec tradițional, Mirela a decis să intre și mai mult în atmosfera locului. Vedeta s-a îmbrăcat în port tradițional și a dansat alături de membrii familiei din Uzbekistan. Fiica sa i s-a alăturat, iar momentul a devenit unul plin de energie și emoție.

Experiența a avut o încărcătură aparte pentru Mirela, mai ales după o zi în care concurentele au trecut prin numeroase provocări. Mâncarea, întâlnirea cu familia și felul în care au fost primite au făcut ca oboseala să fie, pentru câteva ore, uitată.

„Știi că astea sunt lucruri pe care le întâlnești o dată în viață, o astfel de experiență, o astfel de familie. Oricât suntem de obosite, să le mulțumim, am împins rezistența la maxim”, a transmis Mirela.

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Seara petrecută alături de familia din Uzbekistan a fost, astfel, mai mult decât o simplă oprire în aventura lor. Dansul, muzica și apropierea dintre oameni, chiar dacă provin din culturi diferite, le-au oferit Mirelei și fiicei sale un moment de liniște și bucurie.

„O seară foarte frumoasă, memorabilă”, a fost concluzia Mirelei, care a arătat încă o dată că, dincolo de competiție și de probele dificile, Asia Express poate aduce și întâlniri care rămân în suflet.

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