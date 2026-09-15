Într-o nouă probă extrem de dificilă, Mirela Vaida și Oana au trebuit să ia peștii vii dintr-un acvariu și să-i mute într-un alt loc. A fost pentru prima oară când vedeta de televiziune s-a confruntat cu așa ceva.

Asia Express, 15 septembrie. Reacția Mirelei Vaida când a pus pentru prima dată mâna pe un somn viu: „N-am văzut niciodată…” | antena 1

Mirela Vaida și Oana au avut parte de una dintre cele mai neașteptate și dificile provocări de la Asia Express. Cele două concurente au fost nevoite să mute mai mulți pești dintr-un acvariu într-un alt recipient, iar misiunea care părea simplă la prima vedere s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar pentru Mirela Vaida.

Reacția Mirelei Vaida când a pus pentru prima dată mâna pe un somn viu: „N-am văzut niciodată…”

Vedeta a recunoscut încă de la început că nu mai avusese niciodată un astfel de contact cu peștii. „Eu n-am mai văzut somn până acum. N-am pus mâna pe somn niciodată”, a mărturisit Mirela, înainte de startul probei.

Când s-a dat startul, cele două au încercat să se miște cât mai repede. Oana a început să alerge, iar Mirela i-a atras imediat atenția că podeaua era udă și că riscă să alunece. Însă adevărata provocare avea să înceapă în momentul în care concurentele au trebuit să pună mâna pe pești.

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Mirela Vaida, în panică la primul contact cu peștii

Mirela Vaida a început să țipe încă de la primul pește pe care a încercat să îl prindă. Vedeta s-a luptat efectiv să îl apuce și nu și-a ascuns deloc frica. „Mor, mor! Eu nu pot să-l iau”, a strigat ea, încercând să se apropie de pește.

Panica a crescut rapid, iar Mirela a ajuns să se întrebe dacă nu cumva trăiește un adevărat coșmar. „Eu nu cred că sunt în așa ceva, nu cred că trăiesc așa ceva”, a spus aceasta.

Oana a încercat să o încurajeze, însă nici ea nu a fost complet lipsită de reacții. „Nu pot să-l apuc, cu ce-l apuc? Băi, ăștia l-au dus. Cum l-au luat, băi?”, a continuat Mirela, în timp ce încerca să își facă curaj.

Irina Fodor a intervenit și ea cu indicații pentru concurente: „Prinde-l iar, Mirela, fugi, fugi, ia-l cu mâinile, Mirela, ține-l bine!”. Presiunea era cu atât mai mare cu cât peștii trebuiau mutați rapid în celălalt recipient.

În haosul creat, câțiva dintre pești au ajuns chiar pe jos, iar situația a devenit și mai greu de gestionat. „Mama, mi se face rău”, a reacționat Mirela Vaida, care abia mai putea să se uite la pești.

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Nici Oana nu a fost prea impresionată de aspectul lor. Privindu-i, aceasta a exclamat: „Mamă, urâți sunt!”.

La final, Mirela a comparat experiența cu o adevărată aventură: „Eu cât m-am luptat cu ăla, nici Făt-Frumos n-a trecut prin ce-am trecut eu, la primul pește”. Astfel, simpla misiune de a muta peștii dintr-un acvariu într-un alt recipient s-a transformat pentru cele două într-o probă plină de țipete, panică și momente memorabile.