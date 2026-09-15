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Cheloo și-a pierdut răbdarea la una dintre probe. De ce a țipat la Mihai Ban, prietenul și colegul său de echipă

Pe Drumul Mătăsii Asia Express nu este ușor. Astfel că fiecare concurent își mai poate ieși din fire, în funcție de context. Așa s-a întâmplat și cu Cheloo care a țipat la Mihai Ban, prietenul și coechipierul său din această competiție. Vezi DETALII ÎN PREMIERĂ.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 13:27 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 13:47
Cheloo și-a pierdut răbdarea la una dintre probe. De ce a țipat la Mihai Ban, prietenul și colegul său de echipă | antena 1
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Tensiunea atinge cote maxime în timpul unei noi probe de la Asia Express, iar Cheloo și Mihai Ban ajung să aibă parte de un moment în care răbdarea este pusă serios la încercare. Cei doi trebuie să spargă gheața pentru a găsi o cheie, însă misiunea se dovedește mai complicată decât pare la prima vedere.

Cheloo și-a pierdut răbdarea la una dintre probe

Pe măsură ce timpul trece, concurenții încearcă să găsească soluția și să se concentreze asupra tuturor indiciilor primite. Atât Cheloo cât și Mihai Ban se ocupă de spartul gheții, iar efortul său îl face pe colegul său să reacționeze. „Mi-era frică, la cum dădea el, să nu-mi dea în cap”, a spus Mihai Ban, surprinzând atmosfera tensionată din timpul probei.

În timp ce încearcă să avanseze, Cheloo îi atrage atenția partenerului său că trebuie să fie atenți și la partea de logică. „Hai să și gândim acum”, îi spune artistul lui Mihai Ban.

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După etapa în care trebuie să spargă gheața, cei doi ajung în fața unui puzzle. Irina le oferă un indiciu important și le spune că trebuie să găsească „o sforicică verde”. Cheloo îl îndeamnă pe Mihai Ban să se concentreze asupra puzzle-ului: „Hai, domnule puzzle”.

Urmează o serie de indicații referitoare la poziționarea culorilor. „Albastru sus, aia de la mijloc verde, jos”, explică Cheloo, încercând să pună lucrurile în ordine.

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Artistul își amintește apoi de o regulă pe care spune că a reținut-o de la mașini și încearcă să o aplice în cadrul probei. „Albastru sus, că steagu-i sus albastru”, spune el, continuând: „Țineam minte de la mașini, că albastru e sus și albul jos”.

Presiunea îl face însă pe Cheloo să devină din ce în ce mai categoric. „Am ținut-o în forță până la momentul de puzzle”, spune acesta, iar apoi îi reproșează lui Mihai Ban diferite situații.

Momentul se încheie într-o notă tensionată, Cheloo lăsând să se vadă cât de importantă este concentrarea într-o astfel de probă: „Sau știi sau nu știi”.

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