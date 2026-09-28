Roxana Ionescu a primit un mesaj special din partea lui Dani Oțil, cu care are o prietenie de lungă durată. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, încă din perioada în care activau împreună în lumea televiziunii și a evenimentelor, iar relația lor de prietenie a trecut testul timpului.

Mesajul emoționant transmis de Dani Oțil pentru Roxana Ionescu. "Îmi plac toate versiunile tale, nașa, și să te schimbi, dar..." | antena 1

Dani Oțil i-a transmis Roxanei un mesaj cu ocazia unui moment important din viața acesteia, rememorând, într-o notă amuzantă, perioada în care s-au cunoscut și toate schimbările prin care au trecut de-a lungul anilor.

Mesajul emoționant transmis de Dani Oțil pentru Roxana Ionescu

„Bună, nașa! Mesajul șablon: să nu te schimbi niciodată. Dar eu zic că e bine că te mai schimbi. Ne știm de pe vremea când dădeam shot-uri la tot clubul și de pe vremea când unii au grijă de soți, soții, pisici.

Îmi plac toate versiunile tale, nașa, și să te schimbi, dar nu de tot”, i-a transmis Dani Oțil Roxanei Ionescu.

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Mesajul vine în contextul unei prietenii apropiate, care a ajuns la un alt nivel atunci când Dani Oțil și soția sa i-au ales pe Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu drept nași. Cei doi au povestit și despre momentul în care au primit propunerea.

„Cum îl cunoști pe Dani? Foarte... N-am știut dacă s-o luăm ca pe o glumă sau nu. Am primit un mesaj, Tinu, că ne așteaptă în București și să luăm și buletinele, că cineva trebuie să și semneze”, a povestit Roxana Ionescu.

Ulterior, cei doi au înțeles că era vorba despre o propunere importantă: să le fie nași.

Parcursul Roxanei Ionescu în showbiz

Roxana Ionescu a intrat în lumea televiziunii la doar 16 ani și jumătate și a rămas în acest domeniu până la 27 de ani, cea mai mare parte a perioadei fiind petrecută la Antena 1. Vedeta nu își imagina însă inițial o carieră în televiziune. Visul ei era să devină balerină.

Totul s-a schimbat după ce mama ei a înscris-o, fără să-i spună, la concursul Miss Babilonia. Roxana a câștigat competiția, iar ulterior a fost chemată la casting, unde Catrinel Sandu se ocupa de selecție.

Roxana a povestit că perioada de început nu a fost lipsită de dificultăți. Una dintre problemele cu care s-a confruntat frecvent era legată de ținutele de televiziune, care nu erau întotdeauna disponibile pe măsura ei.

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În 2018, Roxana s-a mutat la Timișoara, unde și-a continuat viața alături de Tinu Vidaicu. Cei doi au vorbit deschis despre relația lor și despre dificultățile provocate de distanță și de programul foarte încărcat al vedetei.

„N-am avut o relație lină, din cauza distanței, oboselii, în fiecare weekend naveta, nu mai aveam timp să fac nimic în București. Mă apucau nervii, mi-i vărsam pe el”, a povestit Roxana.

La rândul său, Tinu Vidaicu a recunoscut că este gelos și a spus că ceea ce i-a plăcut prima dată la Roxana a fost „jovialitatea, pozitivitatea”.

Pentru Roxana, familia a avut mereu un rol important. „Părinții mei sunt tot ce am”, a mărturisit vedeta.