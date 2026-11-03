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Ana-Maria Mocanu și Alin Alexuc, moment neașteptat la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul vânătorii de comori

Patru echipe se luptă în semifinală pentru un loc în finala Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată cum s-a desfășurat jocul pentru avantaj.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 20:55 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 20:54
Ana-Maria Mocanu ia vânătoarea de comori foarte în serios | Antena 1
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Cele patru echipe ajunse în semifinală se luptă cu toate forțele pentru un loc în marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii. Ordinea plecării în această ediție este dată de strategie și un detector de minciuni.

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Ana-Maria Mocanu și Alin Alexuc, moment neașteptat la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul vânătorii de comori

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Irina Fodor i-a trimis la ”groapa cu nisip” pe concurenți, unde au avut de găsit cutiuțe cu ștampile. Au avut și un ajutor: câte un detector de metale.

Pentru a găsi măcar o ștampilă, Ana-Maria, Loredana, Gabi, Alexuc, Oana, Mirela, Valerie și Alex au căutat cu detectoarele de metal cutiuțele în care puteau găsi ștampile, dar și diverse obiecte nefolositoare ori mâncare.

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Ei bine, nu toate echipele au avut noroc. Ana-Maria și Loredana au găsit doar jeleuri, la fel și Oana și Mirela.

„Ana a început să sape a disperare! Și zic a disperare pentru că ea săpa și, în același timp, dădea le dădea cu nisip în cap lui Alexuc și lui Gabi!” relatează Loredana momentul.

„Nu mai arunca pe mine!” ripostează Alexuc.

De acolo a început o adevărată luptă între cei doi: cine aruncă mai mult nisip asupra celuilalt.

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„Nu mă interesa pe mine de băieți”, susține Ana. „Pe mine mă interesa de groapa mea! Eram acolo concentrată pe groapa mea.”

„Strategia noastră este să găsim prima ștampilă și să plecăm direct la Irina pentru a primi plic și a pleca în cursă, pentru că în momentul ăsta jocul de amuletă este mult mai important decât acele puncte micuțe”, a mărturisit Valerie.

„Hai, Oana, că toată lumea a găsit. Noi nu?” se roagă Mirela Vaida.

Cele două au găsit prăjituri și doar o ștampilă de 100 de puncte.

Primii care au găsit o ștampilă, de 50, au fost Valerie și Alex.

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„Mai stăm 2-3 minute să mai găsim măcar una și ne ținem de promisiunea noastră”, a spus Alex.

Cei doi au luat ștampilele și au plecat în cursă, în timp ce restul au rămas să mai caute cutii.

„Nu e foarte mult, dar ăstea 50 de puncte ar putea să facă diferența la un moment dat”, a spus Alex.

A doua echipă care a pornit la drum a fost Gabi și Alexuc.

„Avem șanse să câștigăm puncte mai mari la jocul de amuletă”, au explicat băieții.

Oana, Mirela, Loredana și Ana au continuat să sape.

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„După ce m-am apucat eu de săpat (...) în sfârșit am găsit și noi o cutie”, a spus Mirela, însă era o prăjitură înăuntru.

Ana voia să o grăbească pe Loredana, dornică să găsească măcar o ștampilă, dar ritmul alert nu este în armonie cu detectorul de metale: „Nu detectează dacă alergi!”

Oana și Mirela au abandonat vânătoarea de comori și au plecat cu cele 100 de puncte. Loredana și Ana au rămas în continuare să caute, plecând pe locul patru.

„Am găsit șase cutii cu dulciuri”, strigă Ana.

„Scoici, dulciuri, bălării!” spune și Loredana.

ana-maria mocanu săpăând în nisip, loredana chivu cu detector de metale, gabi torje cu detector de metale, alin alexuc săpând în nisip
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„Am găsit șapte cutii. GOALE!” a fost verdictul Anei.

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