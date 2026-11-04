Asia Express, 4 noiembrie 2026. Irina Fodor a anunțat clasamentul! Ce echipă s-a calificat direct în marea finală

Irina Fodor a făcut clasamentul semifinalei. Iată ce echipă a strâns cele mai multe ștampile și merge direct în finală.

Irina Fodor a strâns toate ștampilele concurenților și a dat verdictul. O echipă a trecut direct în finală.

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Ce echipă s-a calificat direct în marea finală

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„Jucăm cu cărțile pe față astăzi”, îi anunță Irina. „Iar cărțile arată un fenix roșu!”

„Ne așteptam să fie dragonul roșu”, spune Oana.

„Este o presiune și mai mare”, e de părere Loredana.

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Punctaj inițial:

Loredana și Ana: 2.810 + 500

Mirela și Oana: 3.460 + 300 + 500

Valerie și Alex: 3.410 + 100 + 100 + 500 + 500

Gabi și Alexuc: 4.230 + 100 + 200 + 300 + 500

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„Gabi, matematicianul meu preferat”, spune Irina. „Strategul meu de toate zilele.”

„Calculezi și tot îți dă cu virgulă. Nu știu ce tot calculezi”, spune Alexuc.

„Până la cutii, ați ajuns la mine într-o ordine, deci vă mai datorez niște puncte”, i-a anunțat Irina.

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Clasamentul după adăugarea punctelor în funcție de ordinea sosirii la Irina:

Loredana și Ana: 2.810 + 500 + 300

Mirela și Oana: 3.460 + 300 + 500 + 100

Valerie și Alex: 3.410 + 100 + 100 + 500 + 500 + 500

Gabi și Alexuc: 4.230 + 100 + 200 + 300 + 500 + 1.000

„900, diferență foarte greu de recuperat cu toți dragonii din cutie, dar speranța moare ultima”, e de părere Oana.

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„Și acum cutiile”, a anunțat Irina.

„Am făcut un stage 9 perfect, din punctul meu de vedere”, spune Gabi.

„Avem foarte mari emoții. Contează foarte mult cutia băiețiloe!” e de părere Valerie.

Acestea fac departajarea finală!

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Clasamentul final, după adăugarea punctelor din cutiile misterioase:

Loredana și Ana au strâns: 2.810 + 500 + 300 + 1.500 = 5.110

Mirela și Oana: 3.460 + 300 + 500 + 100 + 1.000 = 5.360

Valerie și Alex: 3.410 + 100 + 100 + 500 + 500 + 500 + 2.000 = 7.110

Gabi și Alexuc: 4.230 + 100 + 200 + 300 + 500 + 1.000 + 500 = 6.830

„A căzut cerul pe mine”, a declarat Gabi Toje.

„Ștampila care ne duce la ultima șansă”, spune și Alexuc.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat ștampila de FINALIST! Ei sunt cei care merg direct în finala Asia Express - Drumul Mătăsii!

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„Ștampila asta îmi demonstrează că această competiție este pentru toată lumea, doar dacă-ți dorești”, declară Valerie.

„De la mic, la mare”, completează Alex.

„Dacă pot eu, să nu aud pe altcineva că nu poate”, mai spune tânăra.

„Dorința noastră a fost mare să venim la Asia Express!” spune Alex.

„E greu”, e de părere Alexuc.