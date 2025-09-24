Asia Express, 24 septembrie 2025. Echipele în pericol de eliminare, marcate de viața copiilor care se nasc, cresc și dorm printre morminte!

Episodul 12 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 24 septembrie 2025. Anda Adam, Joseph, Alina Pușcău, Cristina Postu, Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au întors marcați din cursa pentru ultima șansă. Concurenții au povestit cum familii întregi trăiesc în cripte, cu copii care se nasc, cresc și dorm printre morminte.

Miercuri, 24.09.2025, 23:43