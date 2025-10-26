Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu se alătură echipei formată din Karmen și Olga. Ce reacție au avut ele

Emisiunea din 26 octombrie 2025 a adus o surpriză uriașă în competiția Asia Express – Drumul Eroilor.

După momentele tensionate din etapa anterioară, când echipa formată din Karmen și Olga a fost la un pas de eliminare, cele două concurente s-au trezit cu o veste neașteptată: designerul Cătălin Botezatu li s-a alăturat în cursă, sub forma unui handicap.

Cătălin Botezatu se alătură echipei formată din Karmen și Olga. Ce reacție au avut ele la Asia Express, 26 octombrie 2025

În ediția precedentă, Karmen și Olga au terminat pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă. Totuși, norocul a fost de partea lor – medalia ridicată de Irina Fodor a fost verde, nu roșie, ceea ce le-a permis să rămână în competiție. Bucuria a fost de scurtă durată, pentru că în noua etapă au primit o provocare neașteptată: un al treilea membru în echipă.

„Avem nevoie de un handicap!”, a glumit Olga, fără să bănuiască ce urmează.

Irina Fodor le-a făcut anunțul care a stârnit reacții mixte: „Uitați-vă în zare! Karmen și Olga, îmi pare rău, dar asta e situația. Cătălin Botezatu se alătură echipei voastre.”

Fetele au rămas surprinse, dar au primit vestea cu zâmbetul pe buze. „Am zis că are mai multe haine decât mine! Dacă sunt de designer, e ok”, a spus Karmen, amuzată.

Designerul a apărut încărcat de bagaje, cu trei trollere, pregătit pentru o adevărată aventură asiatică. „Sper să nu vă încurc foarte tare, îmi pare bine că sunt aici cu voi! Am acceptat cu drag invitația în Vietnam”, a declarat Cătălin Botezatu, entuziasmat de provocare.

Irina Fodor, gata de start: „Trebuie să fii la egalitate cu ceilalți concurenți”

Conform regulilor competiției, Irina Fodor i-a cerut lui Cătălin să predea telefonul și cardurile personale. „Le-am predat deja, am venit pregătit. Sunt un tip luptător, sper că cine e alături de mine va câștiga!”, a spus designerul.

Deși fetele s-au bucurat de prezența sa, au realizat rapid că noul membru va aduce și provocări suplimentare. Trei persoane în echipă înseamnă mai greu de făcut autostopul și mai puțin spațiu în mașini – o adevărată problemă în condițiile dificile din Asia Express.

Atmosfera a fost una plină de voie bună. Karmen și Olga l-au primit cu brațele deschise pe celebrul designer, promițându-i că îl vor transforma într-un adevărat „războinic al autostopului”.

Botezatu, în stilul său inconfundabil, a glumit pe seama bagajelor și a probelor care îl așteaptă: „Mi-am dat seama că e imposibil să alerg cu toate trollerele”

