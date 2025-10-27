Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Cine a câștigat singura imunitate a etapei și ultima din Vietnam. Urmează Coreea de Sud

Biletele care asigură drumul către Coreea de Sud au ajuns în posesia câștigătorilor singurei imunități și ultimei din Vietnam. Descoperă în rândurile de mai jos ce echipă a ajuns pe primul loc la Irina și cine ar fi putut să îi ajungă din urmă în ultimul moment.

După o zi grea, în care cele cinci echipe rămase în marea aventură de pe Drumul Eroilor au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține imunitatea și, implicit, de a ajunge la Irina Fodor pe primul loc, cei care au reușit să facă față provocărilor cu brio au fost Gabi Tamaș și Dan Alexa!

Cei doi au fost urmați de Karmen, Olga Barcari și de Cătălin Botezatu, care au ajuns la o distanță mică de timp față de fotbaliști, însă mult prea târziu pentru a-și asigura drumul către Coreea de Sud, acolo unde se va desfășura ultima etapă a sezonului 8 Asia Express.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat singura imunitate a etapei și ultima din Vietnam, în ediția 30 Asia Express din 27 octombrie 2025. Cei doi au primit biletele către Coreea de Sud

După ce toate echipele au ajuns rând pe rând la Irina Fodor, acestea s-au aliniat pentru a afla cine sunt câștigătorii singurei imunități și ultimei din Vietnam. Pentru că au trecut prin multe provocări, prezentatoarea emisiunii nu i-a mai ținut foarte mult în suspans și a dezvăluit totul.

„N-are rost să vă mai fierb. Echipa care a ajuns la mine pe locul întâi și pentru care am aceste două bilete și care pleacă direct la Ho Chi Minh, echipa este formată din Gabi și Dan!” a strigat Irina Fodor, stârnind un val de aplauze, dar nu prea multă uimire, deoarece majoritatea concurenților s-au așteptat la un astfel de rezultat.

„Băieți, biletele de Coreea sunt ale voastre! Sunteți imuni!” a mai adăugat prezentatoarea emisiunii, în timp ce ei se îmbrățișau cu ceilalți participanți care i-au felicitat din suflet.

„Am simțit la fotbaliști astăzi atitudinea asta << dacă avem chef, noi putem să vă batem când vrem noi >>” a spus Ștefan Floroaica, urmând ca Alexandru Ion să îl completeze: „Vă perpelim ca pe mici, uite așa. Vă batem și când ne oprim la ciorbe și la beri!”.

După ce au fost desemnați câștigători, cei doi s-au bucurat la maxim de câștig și au făcut, de asemenea, câteva declarații.

„Noi am venit să vedem despre ce este vorba și să ne distrăm cât putem... Să ajungem în momentul în care ni se înmânează biletele către Coreea e ceva extraordinar!” a spus Gabi Tamaș, urmând ca Dan Alexa să îi atragă atenția că nici măcar nu au haine pentru temperaturile joase din Coreea de Sud.

