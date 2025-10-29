Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pierdut ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam! Plecarea celor doi logodnici a fost extrem de neașteptată, mai ales după ce Joseph cu Anda Adam s-au resemnat, crezând că vor pleca înapoi în România! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!

După o luptă aprigă, plină de momente tensionate, emoționante, dar și de clipe de neuitat, concurenții intrați în ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam au ajuns la Irina Fodor rând pe rând, fiind extrem de curioși de locul pe care l-au ocupat.

Totuși, prezentatoarea emisiunii a făcut anunțul cel trist la careu, acolo unde ceilalți concurenți rămași în competiție îi așteptau cu brațele deschise pentru a afla marele deznodământ, dat fiind că insigna roșie a fost anunțată încă de la începutul zilei.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Atât Anda, Joseph, Ștefan, Alex, Rengle, cât și Alejandro au trăit unele dintre cele mai neplăcute sentimente atunci când s-au aflat în fața Irinei Fodor, care urma să facă anunțul dureros, însă cei doi logodnici au fost cei care au primit crunta veste că ei sunt cei care vor părăsi marea aventură Asia Express.

„Nu vreau să doară tare, deși știu că n-am cum să evit asta și va durea, așa că o să termin foarte repede și o să spun că primii au ajuns la mine Alex și Ștefan! (...) Astăzi ne despărțim de Emil și de Alejandro!” a strigat Irina Fodor, spulberându-le astfel visul de a ajunge în Coreea de Sud.

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!” a spus Emil Rengle, cu zâmbetul pe buze, dar vizibil dezamăgit că aventura lor s-a oprit în Vietnam.

„Mă bucuram enorm pentru noi, dar m-am întristat foarte tare pentru ei...” a spus Anda Adam după ce a aflat că va rămâne în competiție.

Ce s-a întâmplat la ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam, în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Ultima cursă pentru ultima șansă a început cu o misiune destul de dificilă, dar și extrem de amuzantă. Concurenții au fost nevoiți să miroasă o fată și un băiat și apoi să le rețină parfumurile pentru a mirosi alți oameni de pe stradă care miros la fel. După ce au mirosit foarte mulți oameni, aceștia i-au convins, în cele din urmă, pe unii dintre ei să meargă la Irina pentru a primi verdictul.

Următorul pas a fost de a porni către autostop pentru a ajunge la un templu tradițional Taoist, acolo unde concurenții au trebuit să afle cum se scrie numele lor în chineză pentru a face o ofrandă, dar și să îl scrie folosindu-se de o pensulă și cerneală, așteptând verdictul judecătorului, și, ulterior, punându-și o dorință.

După ce au dus și această probă la final, echipele au pornit în următoarea misiune, acolo unde au ales două păsări și le-au pus într-o colivie primită, transportându-le la o nouă locație, într-o nouă mașină de autostop.

Ajunși la destinație, concurenții au eliberat păsările, au ținut un moment de reculegere pentru cei pe care i-au iubit și au plecat din această lume, fiind copleșiți de sentimente dureroase.

Pornite din nou la drum, echipele au încercat să îndeplinească noua misiune, și anume, aceea de a căuta un atelier mecanic unde să monteze un scuter. Lupta contra cronometru și-a spus cuvântul pentru că toți încercau să termine cât mai repede, însă au apărut multe obstacole care i-au pus în dificultate. După multe momente în care concurenții au simțit că își pierd răbdarea, cei șase au reușit să pornească din nou la drum, aflând noile sarcini ale zilei.

Echipele au făcut 20 de sandișuri pe care le-au vândut trecătorilor, încercând să termine cât mai repede proba pentru a porni spre destinația finală, acolo unde Irina Fodor i-a așteptat cu brațele deschise.

Totuși, prezentatoarea emisiunii nu le-a comunicat ordinea în care au ajuns la ea, menționând doar că deznodământul va ieși la iveală abia la careu.

