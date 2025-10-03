Antena Căutare
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica de la Asia Express, antrenamente intense la sală. În ce ipostaze s-au filmat cei doi iubiți

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica nu formează doar un cuplu solid, ci și o echipă perfectă la sală, sprijinindu-se reciproc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 10:04 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 11:25
De când s-a întors de la filmările pentru Asia Express, relația dintre Sânziana și Ștefan a evoluat și mai frumos, iar cei doi fac totul împreună.

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, și iubitul ei, Ștefan Floroaica, concurentul Asia Express – Drumul Eroilor, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz la ora actuală.

Cum s-au filmat la sală Sânziana Negru și iubitul ei, Ștefan Floroaica

Cei doi sunt împreună de mai bine de 2 ani și, pe lângă iubirea și respectul care îi leagă, Sânziana și Ștefan s-au sprijinit tot timpul în proiectele lor. Ștefan s-a bucurat de un real succes cu rolul său principal din serialul Lia – Soția soțului meu, în timp ce Sânziana și-a deschis propriul restaurant și are acum numeroase colaborări pe partea de influencing cu branduri de top din România, dar și din afară.

Chiar dacă în unele zile programul încărcat nu le permite să se bucure și de câteva ore de răsfăț pentru ei, în alte zile reușesc să meargă la sală. Sânziana și Ștefan sunt mereu preocupați de felul în care arată, reușind să se păstreze în formă și muncind adesea mult la atrenamente pentru a se bucura apoi de rezultate.

Sânziana are o siluetă atent sculptată și are mereu grijă de alimentația ei pentru fi în cea mai bună formă fizică. De cealaltă parte, Ștefan, care e pasionat și de jiu-jiutsu, este extrem de discplinat când vine vorba de felul în care arată și face sport.

Recent, Sânziana a postat pe Insta Story mai multe imagini de la sală cu ea și Ștefan în timp ce se antrenează. Ea nu a ratat ocazia să le arate urmăritorilor ei că nu își uită niciodată partea inocentă și jucăușă și mereu găsește modalități de a se distra alături de iubitul ei, chiar și în cele mai serioase situații.

Deși inițial antrenamentul ei părea că a început normal, folosind aparatele din sale, ulterior Sânziana a demonstrat și cât de puternic e iubitul ei. Ea s-a folosit de forța și brațele lui Ștefan pentru a putea să facă abdomene. Exact cum a scris și ea pe Insta Story, la folosit pe post de aparat și chiar a scris „foarte mișto aparatul ăsta”, în timp ce se bucura de exercițiile ei.

Ștefan o ținea foarte bine și chiar îl amuza că Sânziana reușește să lucreze foarte bine bazându-se pe forța lui din brațe. Cu o siluetă de invidiat, Sânziana a lăsat filmarea să curgă în timp ce ea își număra exercițiile, spre amuzamentul lui Ștefan.

Fanii îi îndrăgesc pe cei doi pentru autenticitatea lor, dar și pentru relația unică și naturală pe care o au, demonstrând că iubirea adevărată încă există.

Sânziana și Ștefan mereu s-au sprijinit reciproc, iar ea a fost cea care i-a oferit lui Ștefan câteva sfaturi înainte să plece la Asia Express – Drumul Eroilor. Ștefan a plecat în Asia, formând echipă cu colegul său actor Alexandru Ion. Din experiența ei, Sânziana i-a explicat că în această competiție nu e vorba doar de forță fizică, ci și de felul în care se va coordona cu co-echipierul său.

De când s-a întors de la filmările pentru Asia Express, relația dintre Sânziana și Ștefan a evoluat și mai frumos, iar cei doi fac totul împreună.

„Am mai glumit pe tema asta din când în când, dar adevărul e că sunt două experiențe complet diferite – cu oameni diferiți, în țări diferite. Nu a existat vreo presiune din partea asta, și cred sincer că toți cei care trec prin Asia ies câștigați, indiferent de rezultat. Ce pot să zic e că, după ce am trăit și eu aventura asta, am căpătat un respect și mai mare pentru ea și pentru ce au reușit ele împreună. E un format greu, iar faptul că au și câștigat… e cu atât mai admirabil. Sfatul ei principal pentru mine a fost să nu iau totul chiar atât de în serios – nu știu dacă mi-a ieșit (râde), dar a fost un sfat foarte bun”, a spus Ștefan despre comparația cu experiența trăită de Sânziana la America Express.

