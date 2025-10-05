Asia Express, 5 octombrie 2025. Concurenții au creat figurine TO HE din cocă de orez! Dan Alexa și Gabi Tamaș, în avantaj

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Concurenții ajung într-un sat faimos pentru arta tradițională TO HE, figurine delicate sculptate manual din cocă de orez. Prima echipă la destinație, Dan Alexa și Gabi Tamaș, are un avantaj decisiv: își aleg păpușa preferată și stabilesc pentru ceilalți atât modelele, cât și numărul de figurine de realizat. După ce fiecare pereche finalizează sarcina în casa artizanului, aventura continuă într-o piață aglomerată, unde concurenții trebuie să găsească persoane care seamănă cât mai bine cu păpușile create.

Duminica, 05.10.2025, 21:39