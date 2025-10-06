Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Spiritele s-au încins între Anda Adam și Mara Bănică la cazare. De ce a răbufnit artista

Antena Căutare
S-a lăsat cu replici acide între Anda Adam și Mara Bănică în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Cele două și-au adresat cuvinte grele după ce au ajuns la cazare.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 22:51

Schimbarea echipelor a fost o adevărată surpriză pentru concurenți și telespectatori. Noua formulă i-a uluit pe oamenii de acasă, care au așteptat cu nerăbdare să vadă cum se vor înțelege Anda Adam și Mara Bănică în cursă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cele două au caractere total opuse, motiv pentru care tensiunile nu au întârziat să apară. Artista și jurnalista și-au adresat replici dure după ce și-au găsit cazare.

„Eu sper să mă aducă înapoi în echipă cu Serghei. Doar nu o să merg cu tine la imunitate că mă sinucid. Vreau să te votez îți dai seama. Eu, cum ți-am spus și la careu, mă bucur că te-am cunoscut. Adică așa: o femeie care se plânge mereu. Să nu te superi!”, au fost vorbele care au aprins spiritele dintre cele două.

„Nu-i dau dreptate! Eu văd lucrurile cu totul altfel. Eu am dreptul să spun ce vreau! Eu nu mă așteptam să reacționezi așa. M-am supărat foarte tare. Nici cu mama mea nu am astfel de discuții, m-a deranjat foarte tare că mă pui tu pe mine la punct”, a fost reacția Andei Adam.

Ce a făcut-o pe Anda Adam să răbufnească în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Glumele Marei Bănică la adresa lui Joseph au făcut-o pe Anda Adam să răbufnească în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele.

„Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume. Te rog frumos, nu glumesc! Ai probleme la cap, tu ești puțin dusă de Bălăceanca! Chiar o forțezi!”, i-a zis artista.

„Nu are pic de umor femeia asta! Nu acceptă o glumă?”, a fost replica Marei Bănică.

Cuvintele tăioase dintre cele două au continuat să își facă apariția pe tot parcursul cursei din etapa cinci. Anda Adam a considerat că are un scop pentru care nu se grăbește: ca ea să se reunească ultima cu Joseph.

„Tu ai vorbit cu Serghei să fiți ultimii? El stă la cafea, iar tu nu mergi. (...) Când apare televizorul te relaxezi...”, i-a zis artista.

„Mi-am dat seama că Mara nu vrea să tragă cu mine în misiune. E clar că ea avea un alt plan! Eu nu vreau să ajung ultima, vreau să fac probele în stilul meu!”, a mai adăugat Anda Adam.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

