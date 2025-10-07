Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă din etapa cinci. Trei echipe s-au întrecut pe traseu

În ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Concurenții au scos la iveală toate strategiile pentru a câștiga, însă doar o pereche s-a putut bucura de victorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 22:50 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 23:20

Echipele rămase în competiție nu au timp de pauze la Asia Express - Drumul Eroilor, mai puțin cele imune.

În urmă cu o ediție, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion s-au bucurat de o victorie uriașă. Cei doi au câștigat imunitatea mare, motiv pentru care au beneficiat de cazare, mâncare, bani și diferite activități. De asemenea, ei nu pot fi votați la cursa pentru ultima șansă.

De fiecare dată, concurenții au făcut tot ce au putut pentru a pune mâna pe avantajul suprem al etapelor: imunitatea. Din dorința de a se relaxa departe de autostop și probele dificile, echipele nu au mai ținut cont de nimic și au încercat să treacă în timp util peste toate obstacolele pentru a ajunge pe primul loc la Irina Fodor.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cum au pierdut Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor. Ce a urmat în cursă

În ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025, mizele au fost uriașe. Perechile de vedete s-au întrecut pentru a se califica la jocul de amuletă.

Printre cei care au avut șansa să câștige 1.000 de euro se numără Karmen Simionescu și Olga Barcari, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Dan Alexa și Gabriel Tamaș. Ei s-au „luptat” pentru marele avantaj.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025

Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți cu probe neașteptate la jocul de amuletă. Un lucru este cert, condiția fizică a contat extrem de mult pe traseu. Motivația și comunicarea au jucat și ele un rol esențial.

Cei care au terminat în timp util misiunile au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Aceștia au demonstrat, încă o dată, că formează o echipă puternică la Asia Express - Drumul Eroilor. Victoria le-a adus zâmbetul pe buze.

„A fost un coșmar, a fost foarte greu. Aveam nevoie de aer și de apă!”, a spus Emil Rengle.

„E ok, e destul, suntem mândre de noi! (...) Nu suntem inividioși, dar să ne mai lasă, că au destule”, a evidențiat Karmen Simionescu.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Spiritele s-au încins între Anda Adam și Mara Bănică la cazare. De ce a răbufnit artista

„Ne-am descurcat bine, păcat la final!”, a mărturisit Gabriel Tamaș despre parcursul lor de la jocul de amuletă.

„Eu am fost de umplutură acolo, mi-au prins bine niște exerciții fizice!”, a mai completat Olga Barcari, în glumă.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au primit o avalanșă de aplauze la careu și felicitări din partea colegilor de emisiune.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Irina Fodor și echipele calificate la jocul de amuletă din etapa cinci
Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

