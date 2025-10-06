Asia Express, 6 octombrie 2025. Perechile au pornit în căutare de cazare în noua formulă

Episodul 18 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 6 octombrie 2025. Cea de-a cincea etapă de pe Drumul Eroilor a venit cu o surpriză de proporții pentru concurenți, dar și pentru telespectatori. Irina Fodor a anunțat o schimbare uriașă la nivelul echipelor. Toți au rămas uluiți după ce au aflat că este nevoie să plece în cursă alături de un alt coechipier. Unii s-au bucurat de noua formulă, în timp ce alții au fost profund dezamăgiți. Mara Bănică a avut o reacție complet neașteptată la vestea că trebuie să facă echipă cu Anda Adam.

Luni, 06.10.2025, 20:47