Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi pe Drumul Eroilor. Ce a făcut-o să plângă în fața camerelor

Olga Barcari nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după ce a ajuns la Irina Fodor, în ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025. Concurenta a început să plângă în fața camerelor de filmat.

Ziua s-a încheiat cu o mare încărcătură emoțională pentru Olga Barcari, însă o veste a făcut-o să izbucnească în lacrimi. De-a lungul competiției, concurenta și-a exprimat dorința de a participa la jocurile pentru amuletă.

De data aceasta, tânăra a fost luată prin surprindere de Irina Fodor. Deși a ajuns pe întuneric și fără nicio speranță la prezentatoarea TV, Olga Barcari a avut parte de o surpriză ce a făcut-o să nu își mai poată stăpâni lacrimile.

Concurenta și coechipiera ei, Karmen Simionescu, au făcut misiunile în timp util și au ajuns pe primul loc la destinație.

„Exista o incertitudine pentru că nu știam ce se întâmplă”, a dezvăluit artista.

„Mă omori, Irina! Când te văd cu fața aia tristă mie îmi vine să plâng”, a mai adăugat ea.

Cum a reacționat Olga Barcari la aflarea veștii că va participa la jocul pentru amuletă din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025

Olga Barcari și Karmen Simionescu au rămas uluite când au văzut că s-au calificat la jocul de amuletă din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025.

„Este prima oară de când suntem în Asia Express în care am ajuns seara la jocul de amuletă. Ne-au dat lacrimile”, a spus concurenta.

„Într-un final, ne străduim. Și acum eram atât de supărată și tristă. Niciodată nu ajung, ce se întâmplă?”, a mai adăugat Olga Barcari.

„Nu mai plânge! (...) Primul nostru coș!”, i-a zis Karmen Simionescu.

Așadar, Olga Barcari și Karmen Simionescu au primit cazare. Cele două au scăpat de această sarcină dificilă din Vietnam.

Pe locul doi la Irina Fodor au ajuns Emil Rengle și Alejandro Fernandez, fiind urmați de Gabriel Tamaș și Dan Alexa. Ei au primit șansa de a juca amuleta alături de Olga Barcari și Karmen Simionescu.

