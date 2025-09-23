Asia Express, 23 septembrie 2025. Ce echipă a fost implicată într-un accident rutier. Cristina Postu și Alina Pușcău, la un pas de destrămare

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. După ce toți concurenții și-au găsit inspirațiile păpușilor lor, aceștia s-au grăbit să ajungă la CCP Bay Terminal, însă peripețiile nu s-au încheiat aici pentru Mara și Serghei, deoarece mașina pe care au luat-o la autostop a fost implicată într-un accident minor, motiv pentru care au fost nevoiți să caute o altă mașină care să îi ducă la destinație.

Marti, 23.09.2025, 23:51