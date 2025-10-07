Antena Căutare
Asia Express, 7 octombrie 2025. Simțurile la test! Vedetele, față în față cu provocarea gustului ceaiului Hoang Tra

Episodul 19 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 octombrie 2025. Concurenții au pornit în cursă determinați să câștige jocul de amuletă și imunitatea mică, însă la final i-a așteptat o provocare neașteptată. După probe solicitante, vedetele au fost nevoite să-și pună la încercare simțurile și să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra, pe care îl descoperiseră anterior pe Insula Ceaiului.
Marti, 07.10.2025, 23:12
