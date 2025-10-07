Asia Express, 7 octombrie 2025. Proba ceaiului vietnamez. Vedetele au preparat ceai în timp ce mergeau!

Episodul 19 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 octombrie 2025. Concurenții au pornit în cursă hotărâți să câștige jocul de amuletă și imunitatea mică. Ajunși într-un oraș al veteranilor de război, aceștia au avut de îndeplinit o misiune inspirată din tradițiile vietnameze: pregătirea unui ceai tradițional în mers, în timp ce transportau apa și frunzele pe o cobiliță, iar partenerul trebuia să mențină focul aprins cu ajutorul unei torte!

