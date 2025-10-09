Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor în etapa cinci: „Mai rar așa ceva!”

O echipă a părăsit competiția de pe Drumul Eroilor în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025. Reacțiile celorlalți concurenți au fost de-a dreptul neașteptate la aflarea veștii.

Etapa cinci din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor s-a dovedit a fi dificilă pentru unii concurenți. Cei care au scăpat de grija eliminării în acest stage au fost Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, pentru că au obținut un avantaj uriaș: imunitatea mare.

De asemenea, Karmen Simionescu și Olga Barcari nu au putut fi votate la cursa pentru ultima șansă deoarece au fost imune, punând mâna pe imunitatea mică în urmă cu o ediție.

Așadar, doar cinci echipe au avut emoții atunci când au pășit la careu în fața Irinei Fodor. Înainte de a afla numele celor care vor pleca pe traseu, Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Aceștia s-au simțit rău după ce au băut ceaiul localnicilor din Vietnam.

După ce au primit îngrijiri medicale, concurenții s-au pregătit de noi vești din partea prezentatoarei TV. Irina Fodor nu a stat prea mult pe gânduri și a dezvăluit echipele care au ajuns pe ultimele două locuri la ea seara trecută.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 20 din sezonul 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025

Pentru că au fost ultimii pe traseu, Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat direct la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 din sezonul 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025. Cei doi au fost urmați de Emil Rengle și Alejandro Fernández.

Votul concurenților a stârnit o mulțime de reacții. Replicile acide și tensiunile nu au întârziat să apară pe micile ecrane ale publicului. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor de competiție.

Astfel, artista și partenerul său au fost nevoiți să plece într-o nouă aventură desfășurată chiar în orașul Vinh, locul natal al marelui lider vietnamez Ho Chi Minh.

„La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament! Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost!”, a spus Joseph Adam, completat de Anda Adam.

Prin ce probe au trecut echipele la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025

Echipele au avut parte de o surpriză la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025. Aceștia au fost uluiți de vestea că se vor transforma în pionieri pe Drumul Eroilor.

Concurenții au fost puși în situații limită. Ei au fost nevoiți să muncească alături de localnici într-o cooperativă agricolă, pentru a produce vin de orez. Apoi, misiunile au continua pe terenul de sport, unde echipele au fost transformate în parteneri de antrenament pentru tinerii pionieri vietnamezi, în disciplina tenisului de masă.

Răbdarea și disciplina perechilor de vedete au fost puse la încercare spre finalul cursei de ultima șansă. Concurenții au fost puși să defileze cot la cot cu pionierii, respectând toate cuvintele Crezul celor cinci legi recitate la începutul zilei.

Penalizările nu au întârziat să își facă apariția pe traseu. Orice greșeală i-a costat trei minute, punându-i în pericol de eliminare. Competiția a fost aprigă între cele trei echipe, scoțând la iveală diferite strategii.

De asemenea, și autostopul a fost un adevărat obstacol pentru concurenți. Aceștia s-au lovit de refuzul dur al localnicilor, găsind cu greu o mașină care să-i ducă de la o destinație la alta.

Ce echipă a fost eliminată din competiție de pe Drumul Eroilor în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025

Cele trei echipe au luptat cu toate forțele pentru a rămâne în competiția de pe Drumul Eroilor, însă insigna din cufăr a fost roșie. Așadar, o pereche de vedete a fost nevoită să părăsească emisiunea din Asia Express în ediția 20 a sezonului 8, de pe 8 octombrie 2025.

Pe primul la Irina Fodor, din cursa pentru ultima șansă, au ajuns Anda Adam și Jospeh. Cei doi au fost luați prin surprindere de veste. Acestora nu le-a venit să creadă că își vor continua cursa de pe Drumul Eroilor.

Locul doi a fost ocupat de Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Astfel, Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express. Anunțul nu le-a picat bine celorlați concurenți, care își doreau ca jurnalista și coechipierul ei să rămână în competiție.

„V-am ars!”, a fost reacția lui Serghei Mizil după ce a văzut culoarea insignei.

„După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele că le-a părut rău”, a mai adăugat el.

„Ne-am atașat foarte mult de el!”, a mărturisit Dan Alexa.

„Ai fost erou pe Drumul Eroilor!”, a mai completat Karmen Simionescu.

„Mai rar așa ceva!”, a mai adăugat cineva despre Serghei Mizil.

Un lucru este cert, plecarea celor doi i-a întristat pe colegii de competiție.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.