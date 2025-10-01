Asia Express, 1 octombrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, pe ultimul loc în cursa pentru ultima şansă! Ce culoare a avut insigna

Episodul 16 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 1 octombrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au fost în pericol de eliminare. Cei doi au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă. Vestea că aceștia ar putea să părăsească emisiunea a întristat pe toată lumea. Ceilalți concurenți au așteptat cu nerăbdare să afle culoare insignei, sperând că aceasta este verde.

