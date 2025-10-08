Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci. Cum s-a votat

Trei echipe au mers la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025. Și de data aceasta, concurenții au votat strategic a treia pereche propusă la eliminare.

Trei echipe au mers la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025 | Antena 1

Tensiunile și emoțiile au atins cote maxime în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025. Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle cine va merge la cursa pentru ultima șansă.

Irina Fodor nu i-a ținut prea mult timp în suspans. Prezentatoarea TV a ținut să anunțe ultimele două echipe care au ajuns la ea de pe traseu în urmă cu o seară.

Cei care nu riscă eliminarea în etapa cinci sunt Ștefan Floroaica și Alexandru Ion alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari. Echipele au câștigat imunitățile stage-ului, motiv pentru care au beneficiat de cazare la hotel, mâncare, distracție, bani și imunitate.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025

Oboseala și presiunea competiției și-au pus amprenta asupra Marei Bănică și coechipierului ei, Serghei Mizil. Așadar, aceștia au sosit pe ultimul lor la prezentatoarea TV în ediția trecută, motiv pentru care au intrat în cursă.

Cea de-a doua echipă ce va participa la cursa pentru ultima șansă din ediția ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025, este formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

Votul pentru cea de-a treia pereche propusă la eliminare a fost strategic. Cei mai mulți au decis să-i nominalizeze pe Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista și partenerul său nu au primit vestea prea bine.

Replicile acide dintre Mara Bănică și Anda Adam nu au întârziat să apară și la careu. Artista și jurnalista și-au adresat cuvinte tăioase după vot.

„Femeia asta nu mai există pentru mine!”, a spus Mara Bănică.

Olga Barcari și Karmen Simionescu au luat pe toată lumea prin surprindere pe colegii de emisiune. Tinerele au hotărât să-i voteze pe Dan Alexa și Gabriel Tamaș la cursa pentru ultima șansă.

„Îți dau un vot și cinci tunsori gratis!”, i-a spus Olga Barcari lui Dan Alexa.

„La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament! Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost!”, a spus Joseph Adam, completat de Anda Adam.

