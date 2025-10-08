Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci. Cum s-a votat

Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci. Cum s-a votat

Trei echipe au mers la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025. Și de data aceasta, concurenții au votat strategic a treia pereche propusă la eliminare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 21:40 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 18:34
Galerie
Trei echipe au mers la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025 | Antena 1

Tensiunile și emoțiile au atins cote maxime în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025. Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle cine va merge la cursa pentru ultima șansă.

Irina Fodor nu i-a ținut prea mult timp în suspans. Prezentatoarea TV a ținut să anunțe ultimele două echipe care au ajuns la ea de pe traseu în urmă cu o seară.

Citește și: Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum

Cei care nu riscă eliminarea în etapa cinci sunt Ștefan Floroaica și Alexandru Ion alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari. Echipele au câștigat imunitățile stage-ului, motiv pentru care au beneficiat de cazare la hotel, mâncare, distracție, bani și imunitate.

Articolul continuă după reclamă

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025

Oboseala și presiunea competiției și-au pus amprenta asupra Marei Bănică și coechipierului ei, Serghei Mizil. Așadar, aceștia au sosit pe ultimul lor la prezentatoarea TV în ediția trecută, motiv pentru care au intrat în cursă.

Cea de-a doua echipă ce va participa la cursa pentru ultima șansă din ediția ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025, este formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

Votul pentru cea de-a treia pereche propusă la eliminare a fost strategic. Cei mai mulți au decis să-i nominalizeze pe Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista și partenerul său nu au primit vestea prea bine.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cum au pierdut Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor. Ce a urmat în cursă

Replicile acide dintre Mara Bănică și Anda Adam nu au întârziat să apară și la careu. Artista și jurnalista și-au adresat cuvinte tăioase după vot.

„Femeia asta nu mai există pentru mine!”, a spus Mara Bănică.

Olga Barcari și Karmen Simionescu au luat pe toată lumea prin surprindere pe colegii de emisiune. Tinerele au hotărât să-i voteze pe Dan Alexa și Gabriel Tamaș la cursa pentru ultima șansă.

„Îți dau un vot și cinci tunsori gratis!”, i-a spus Olga Barcari lui Dan Alexa.

„La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament! Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost!”, a spus Joseph Adam, completat de Anda Adam.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Irina Fodor și echipele Asia Express sezonul 8
+16
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Ce au pățit concu...
Înapoi la Homepage
AS.ro După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Observatornews.ro Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Concurenții din Asia Express, pionieri pe Drumul Eroilor, în Cursa pentru ultima șansă, diseară. Emisiunea, lider de audiență
Concurenții din Asia Express, pionieri pe Drumul Eroilor, în Cursa pentru ultima șansă, diseară. Emisiunea,...
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa cinci. Cu ce situație s-a confruntat Anda Adam
Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa cinci. Cu ce situație s-a...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x