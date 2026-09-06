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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cum s-au descurcat concurenții cu bagajele în deșert: „Am vrut să le arunc”

Bagajele le-au dat mari bătăi de cap concurenților din Asia Express. Ce a pățit WhatsUp în deșert și cum a reacționat după ce a căzut în râpă?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 20:24 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 20:35
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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cum s-au descurcat concurenții cu bagajele în deșert: „Am vrut să le arunc” | Antena 1
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Concurenții din sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” au fost puși încă din primele momente în fața unor provocări care le-au testat limitele. După ce au fost lăsați în deșert, cu bagajele în spate și fără să știe exact ce îi așteaptă, concurenții au fost nevoiți să găsească rapid soluții pentru a putea continua cursa.

Cum s-au descurcat concurenții cu bagajele în deșert

Pe traseul urmat odinioară de negustori, concurenții au ajuns în fața unei noi provocări. Aceștia au trebuit să traverseze o zonă dificilă, inclusiv o râpă, în timp ce își transportau bagajele grele. Pentru unele echipe, greutatea valizelor a devenit o adevărată problemă.

În timp ce unii concurenți au încercat să își organizeze cât mai bine deplasarea și să găsească strategii pentru a înainta, alții au ajuns la capătul puterilor și s-au gândit chiar să renunțe la bagaje. Au existat însă și momente în care concurenții au lăsat competiția pe plan secund și s-au ajutat între ei.

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Cheloo și Mihai Ban au decis să le dea o mână de ajutor Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă, care întâmpinau dificultăți în timp ce încercau să își transporte bagajele prin zona accidentată.

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WhatsUp a căzut în râpă în timp ce își transporta bagajele

Printre concurenții care au avut parte de un moment dificil s-a numărat și WhatsUp. Artistul a fost pus în fața unei situații complicate în timp ce încerca să transporte bagajele prin zona accidentată.

La un moment dat, concurentul a decis că cel mai simplu mod de a trece peste obstacol este să arunce bagajele peste un șanț. Numai că planul nu a ieșit așa cum și-ar fi dorit.

„Am vrut să le arunc peste șanț, dar s-au învârtit în aer de două ori și au căzut în față. Moment în care mi-am zis: «Pe cine mai avem de aruncat pe tine?»”, a povestit WhatsUp.

În încercarea de a continua traseul, concurentul s-a dezechilibrat și a ajuns să cadă în apropierea bagajelor. Momentul l-a pus serios la încercare, mai ales că traseul era unul dificil, iar fiecare pas greșit putea transforma provocarea într-una și mai complicată.

„Asta s-ar putea să fie, la Drumul Mătăsii, ultima ta cădere”, a spus concurentul, conștient de cât de dificil devenise traseul.

WhatsUp a încercat apoi să își adune forțele și să continue cursa, în ciuda greutății bagajelor și a terenului accidentat.

„Ajută-mă, Doamne, să urc și asta!”, a mai spus acesta.

Astfel de momente demonstrează încă o dată că „Asia Express” nu este doar despre viteză și strategie. Concurenții trebuie să își gestioneze energia, să își transporte singuri bagajele și să facă față unor situații complet neașteptate.

Când se difuzează Asia Express 2026 la Antena 1

Sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” a început duminică, 6 septembrie 2026, la Antena 1. Cele nouă echipe pornesc într-o aventură spectaculoasă pe Drumul Mătăsii, unde sunt așteptate de noi misiuni, probe dificile și situații-limită.

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„Asia Express” poate fi urmărit la Antena 1 duminica, de la ora 20:00, iar luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. Episoadele sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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