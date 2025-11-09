Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Astăzi, de la ora 20:00, începe etapa finală de pe Drumul Eroilor din Asia Express

Astăzi, de la ora 20:00, începe etapa finală de pe Drumul Eroilor din Asia Express

Duminică seară, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră în linie dreaptă. Doar trei echipe au mai rămas în competiție, iar în această ediție începe lupta lor pentru calificarea în marea finală, care va fi difuzată miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20:30.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 09:55 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 10:17
Galerie
Începe etapa finală de pe Drumul Eroilor din Asia Express | Antena 1

Este un singur pas până la final, însă un pas presărat cu misiuni complexe, care le vor testa concurenților rezistența, atenția, răbdarea și spiritul de echipă.

Prima oprire îi duce pe Drumul Eroilor în „paradisul condimentelor coreene”, la Gosrak Jang Park, locul în care localnicii prepară de secole jang – termen ce desemnează celebrele sosuri și paste fermentate din bucătăria coreeană.

Aici, concurenții devin pentru o zi ucenicii unui maestru coreean și trebuie să pregătească un butoi de sos de soia pentru fermentat, urmând ritualurile tradiționale: de la strivirea boabelor de soia cu picioarele goale și formarea cărămizilor de meju, până la decorarea butoiului cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune, și încheierea cu o rugăciune de binecuvântare pentru sănătate și prosperitate.

Duminică seară, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră în linie dreaptă

Articolul continuă după reclamă

Cursa continuă apoi în Daejeon, unde concurenții intră în universul unei alte tradiții coreene milenare – Kimjang, arta sacră a preparării kimchi-ului. În mijlocul unui grup de femei care pregătesc acest preparat, echipele trebuie să deguste, să analizeze și să identifice pasta corectă de ardei iute folosită, faimosul Cheongyang. Doar cei care reușesc vor putea traversa podul și continua lupta pentru locul în marea finală.

Citește și: Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă

Tot în ediția de duminică seară va avea loc și ultimul joc de amuletă al sezonului, la care se vor califica doar două dintre cele trei echipe rămase în competiție. Câștigul va fi unul important în această cursă contracronometru spre marea finală din Seul.

Finalistii Asia Express
Finalistii Asia Express
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat

Mireasa, sezon 12. Ce a postat Ale la scurt timp după ce a fost eliminată: „A fost o perioadă în care am învățat mult”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor
Observatornews.ro A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cu ce s-a ocupat Joseph Adam când a venit pentru prima oară în România. Din ce făcea bani: „A fost primul meu scop”
Cu ce s-a ocupat Joseph Adam când a venit pentru prima oară în România. Din ce făcea bani: „A fost primul meu...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Anda și Joseph Adam au părăsit aseară competiția Asia Express. Ce a publicat artista după eliminare
Anda și Joseph Adam au părăsit aseară competiția Asia Express. Ce a publicat artista după eliminare
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte.... Libertatea.ro
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de piața muncii. Investiție de peste 23 de milioane de euro FOTO
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Ce înseamnă culorile de pe steagul României? Există pe drapeluri încă din vremea domnitorilor medievali
Ce înseamnă culorile de pe steagul României? Există pe drapeluri încă din vremea domnitorilor medievali Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x