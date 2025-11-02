Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat

Lupta pentru prima amuletă din Coreea de Sud a fost una aprigă, dar plină de amuzament. Iată ce au făcut concurenții calificați și cine a câștigat de această dată.

Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 22:00

După ce proba creaturilor marine s-a încheiat cele patru echipe au pornit către Irina Fodor, acolo unde au aflat ce trebuie să facă pentru a se califica la jocul de amuletă.

Prezentatoarea emisiunii i-a întâmpinat prima dată pe Dan Alexa și pe Gabi Tamaș, explicându-le ceea ce aveau de făcut, urmând ca și Anda cu Joseph să apară la scurt timp în spatele lor, calificându-se în cele din urmă în primul joc de amuletă din Coreea de Sud, în urma unui joc de leagăm care se rotea la 360 de grade.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au duelat cu Joseph și Anda Adam în primul joc de amuletă din Coreea de Sud. În ce a constat proba, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

„Astăzi jucăm baseball pentru câteva cărți cu eroi și, bineînțeles pentru o amuletă de 1000 de euro de la Kaufland (...). Dar acum nu este un baseball obișnuit pentru că unul dintre jucători va sta pe leagăn. O echipă va arunca și cealaltă va apăra. Cei care aruncă, unul dintre ei este pe leagăn și celălalt îi aruncă mingea în așa fel încât leagănul să o lovească și să o arunce cât mai departe (...)

„Celălalt, cel care a aruncat va trebui să facă bazele, cât mai multe posibil. Avem patru. Asta în timp ce, cealaltă echipă încearcă să prindă mingea și să-i taie drumul adversarului care încearcă să marcheze bazele. Ideea este că vom juca mai multe runde. Fiecare rundă are câte 7 mingi, apoi vom schimba echipele, cei care au apărat vor arunca și invers și apoi, în a doua parte, vom schimba jucătorii (...)” a explicat prezentatoarea emisiunii.

Concurenții au trecut la treabă și după un joc intens în care toți patru au dat tot ce au avut mai bun, scorul final a făcut departajarea pe care toată lumea o aștepta cu mare interes.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

În timp ce Anda și Joseph Adam au obținut un număr de 8 puncte , Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să câștige amuleta cu un număr de 12 puncte.

Iată întreg momentul video aici:

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

irina Fodor, Dan Alexa, Gabi Tamaș, Joseph și Anda Adam
+27
Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum

