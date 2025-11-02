Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat

Lupta pentru prima amuletă din Coreea de Sud a fost una aprigă, dar plină de amuzament. Iată ce au făcut concurenții calificați și cine a câștigat de această dată.

După ce proba creaturilor marine s-a încheiat cele patru echipe au pornit către Irina Fodor, acolo unde au aflat ce trebuie să facă pentru a se califica la jocul de amuletă.

Prezentatoarea emisiunii i-a întâmpinat prima dată pe Dan Alexa și pe Gabi Tamaș, explicându-le ceea ce aveau de făcut, urmând ca și Anda cu Joseph să apară la scurt timp în spatele lor, calificându-se în cele din urmă în primul joc de amuletă din Coreea de Sud, în urma unui joc de leagăm care se rotea la 360 de grade.

Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au duelat cu Joseph și Anda Adam în primul joc de amuletă din Coreea de Sud. În ce a constat proba, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

„Astăzi jucăm baseball pentru câteva cărți cu eroi și, bineînțeles pentru o amuletă de 1000 de euro de la Kaufland (...). Dar acum nu este un baseball obișnuit pentru că unul dintre jucători va sta pe leagăn. O echipă va arunca și cealaltă va apăra. Cei care aruncă, unul dintre ei este pe leagăn și celălalt îi aruncă mingea în așa fel încât leagănul să o lovească și să o arunce cât mai departe (...)

„Celălalt, cel care a aruncat va trebui să facă bazele, cât mai multe posibil. Avem patru. Asta în timp ce, cealaltă echipă încearcă să prindă mingea și să-i taie drumul adversarului care încearcă să marcheze bazele. Ideea este că vom juca mai multe runde. Fiecare rundă are câte 7 mingi, apoi vom schimba echipele, cei care au apărat vor arunca și invers și apoi, în a doua parte, vom schimba jucătorii (...)” a explicat prezentatoarea emisiunii.

Concurenții au trecut la treabă și după un joc intens în care toți patru au dat tot ce au avut mai bun, scorul final a făcut departajarea pe care toată lumea o aștepta cu mare interes.

În timp ce Anda și Joseph Adam au obținut un număr de 8 puncte , Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să câștige amuleta cu un număr de 12 puncte.

Iată întreg momentul video aici:

