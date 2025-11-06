Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă

Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, a fost eliminați de la Asia Express - Drumul Eroilor în etapa nouă a competiției, chiar înainte de Marea Finală. La scurt timp de la difuzarea ediției în care primesc vestea că trebuie să plece acasă după cursa pentru ultima șansă, concurentul a transmis în mediul online un mesaj emoționant.

O echipă a părăsit emisiunea după cursa pentru ultima șansă din ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Pentru că au ajuns pe locul trei la Irina Fodor, Anda și Joseph Adam au fost anunțați că parcursul lor în aventura din Coreea de Sud a luat sfârșit.

Așadar, doar trei echipe ajung în etapa finală a reality show-ului. Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion vor lupta pentru marea miză a cursei: 30.000 de euro.

Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în competiție, însă stresul și oboseala și-au pus amprentele asupra lor. Un lucru este cert, artista și partenerul său au pleca spre casă cu amintiri de neuitat și încrezători în forțele proprii.

De-a lungul emisiunii, concurenții au demonstrat tuturor faptul că formează un cuplu puternic. Aceștia au făcut față celor mai dificile provocări, rămânând în cursă atunci când toți credeau că vor fi eliminați.

După difuzarea ediției de miercuri seară din Asia Express, Joseph Adam a ținut să transmită un mesaj emoționant despre întregul său parcurs pe Drumul Eroilor. Concurentul a dezvăluit că s-a bucurat din plin de experiența trăită.

„Aventura noastră la Asia Express – Sezonul 8

Am plecat fără să știm regulile jocului și am învățat totul pe parcurs. Am trecut prin oboseală, stres, râs, plâns, certuri, împăcări și momente pe care nu le vom uita niciodată. Din toată această nebunie, am descoperit cea mai frumoasă parte: oamenii care ne-au primit în casele lor, ne-au oferit mâncare, un pat și un zâmbet. ❤️

Mulțumim echipei de producție, cameramanilor, reporterilor și prezentatoarei Irina Fodor, pentru că au făcut această aventură reală și intensă.”, a scris Joseph Adam în dreptul unei postări de pe contul de Instagram.

„Am cunoscut și concurenți extraordinari – oameni frumoși, puternici, cu povești impresionante. În orice competiție, unii câștigă, alții pierd. Ne-am oprit în etapa 9 din 10 și suntem extrem de mândri de noi, mai ales că am câștigat 7 curse de ultimă șansă din 9. Asta înseamnă ambiție, muncă în echipă și puterea de a nu renunța.

Iar pentru noi doi — eu și Anda — Asia Express a fost, într-un fel, luna noastră de miere – una cum nu ne-am fi imaginat vreodată. Nu cu resorturi, nu cu plaje, nu cu relaxare. Ci cu autobuze aglomerate, drumuri necunoscute, cazare la străini și mii de kilometri parcurși cu sufletul la gură.

Ne-a scos la suprafață lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar toate ne-au unit și ne-au făcut să ne iubim și mai mult. Suntem recunoscători pentru tot și plecăm cu o lecție clară: suntem o echipă adevărată!

Mulțumim, Asia Express!”, a mai adăugat soțul Andei Adam.

