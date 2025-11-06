Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă

Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă

Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, a fost eliminați de la Asia Express - Drumul Eroilor în etapa nouă a competiției, chiar înainte de Marea Finală. La scurt timp de la difuzarea ediției în care primesc vestea că trebuie să plece acasă după cursa pentru ultima șansă, concurentul a transmis în mediul online un mesaj emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:22 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:43
Galerie
Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, a fost eliminați de la Asia Express - Drumul Eroilor în etapa nouă a competiției, chiar înainte de Marea Finală | Antena 1

O echipă a părăsit emisiunea după cursa pentru ultima șansă din ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Pentru că au ajuns pe locul trei la Irina Fodor, Anda și Joseph Adam au fost anunțați că parcursul lor în aventura din Coreea de Sud a luat sfârșit.

Așadar, doar trei echipe ajung în etapa finală a reality show-ului. Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion vor lupta pentru marea miză a cursei: 30.000 de euro.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Joseph Adam a răbufnit la autostop. Ce a putut să-i spună soției lui: „M-ai zăpăcit!”

Joseph Adam și soția lui, Anda Adam, au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în competiție, însă stresul și oboseala și-au pus amprentele asupra lor. Un lucru este cert, artista și partenerul său au pleca spre casă cu amintiri de neuitat și încrezători în forțele proprii.

Articolul continuă după reclamă

Mesajul lui Joseph Adam după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor înainte de finală. Ce a scris soțul Andei Adam

De-a lungul emisiunii, concurenții au demonstrat tuturor faptul că formează un cuplu puternic. Aceștia au făcut față celor mai dificile provocări, rămânând în cursă atunci când toți credeau că vor fi eliminați.

După difuzarea ediției de miercuri seară din Asia Express, Joseph Adam a ținut să transmită un mesaj emoționant despre întregul său parcurs pe Drumul Eroilor. Concurentul a dezvăluit că s-a bucurat din plin de experiența trăită.

„Aventura noastră la Asia Express – Sezonul 8

Am plecat fără să știm regulile jocului și am învățat totul pe parcurs. Am trecut prin oboseală, stres, râs, plâns, certuri, împăcări și momente pe care nu le vom uita niciodată. Din toată această nebunie, am descoperit cea mai frumoasă parte: oamenii care ne-au primit în casele lor, ne-au oferit mâncare, un pat și un zâmbet. ❤️

Mulțumim echipei de producție, cameramanilor, reporterilor și prezentatoarei Irina Fodor, pentru că au făcut această aventură reală și intensă.”, a scris Joseph Adam în dreptul unei postări de pe contul de Instagram.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Concurenții au dansat pe străzile din Coreea de Sud. Cine a făcut un show de zile mari

„Am cunoscut și concurenți extraordinari – oameni frumoși, puternici, cu povești impresionante. În orice competiție, unii câștigă, alții pierd. Ne-am oprit în etapa 9 din 10 și suntem extrem de mândri de noi, mai ales că am câștigat 7 curse de ultimă șansă din 9. Asta înseamnă ambiție, muncă în echipă și puterea de a nu renunța.

Iar pentru noi doi — eu și Anda — Asia Express a fost, într-un fel, luna noastră de miere – una cum nu ne-am fi imaginat vreodată. Nu cu resorturi, nu cu plaje, nu cu relaxare. Ci cu autobuze aglomerate, drumuri necunoscute, cazare la străini și mii de kilometri parcurși cu sufletul la gură.
Ne-a scos la suprafață lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar toate ne-au unit și ne-au făcut să ne iubim și mai mult. Suntem recunoscători pentru tot și plecăm cu o lecție clară: suntem o echipă adevărată!

Mulțumim, Asia Express!”, a mai adăugat soțul Andei Adam.

Colaj cu Joseph și Anda Adam la Asia Express 2025
+15
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor înainte de etapa finală: „Ne p... Anda și Joseph Adam au părăsit aseară competiția Asia Express. Ce a publicat artista după eliminare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro 13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii 13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor înainte de etapa finală: „Ne pare rău!”
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor înainte de etapa...
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Concurenții au dansat pe străzile din Coreea de Sud. Cine a făcut un show de zile mari
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Concurenții au dansat pe străzile din Coreea de Sud. Cine a făcut un...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid Jurnalul
Alina Sorescu, după trei ani de procese și tensiuni: Starea de liniște încă nu e...Ce își dorește pentru 2026
Alina Sorescu, după trei ani de procese și tensiuni: Starea de liniște încă nu e...Ce își dorește pentru 2026 Kudika
Codul Rutier despre drepturile șoferilor în trafic – când îți poate fi controlată mașina sau bagajale, în ce condiții
Codul Rutier despre drepturile șoferilor în trafic – când îți poate fi controlată mașina sau bagajale, în... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x