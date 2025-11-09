Antena Căutare
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum

De când a plecat în Asia Express și până în prezent, Dan Alexa a dat jos un număr important de kilograme. Fotbalistul a recunoscut că se îngrășase și nu-i plăcea, așa că își dorește să rămână la greutatea de acum. 

Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 17:52 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 17:54
Dan Alexa avea 92 de kilograme când a plecat în Asia Express | Antena 1

Înainte de a pleca în Asia Express, Dan Alexa cântărea 92 de kilograme. În prezent, antrenorul de fotbal are 79 de kilograme. Așadar, de la începutul participării sale pe Drumul Eroilor și până acum, colegul lui Gabi Tamaș a topit 13 kilograme.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2. (n.r. După întoarcerea de la Asia Express, Dan Alexa a trecut printr-o situație dificilă care s-a soldat cu un divorț). Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme”, a declarat Dan Alexa pentru gsp.

Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Ce l-a scos din sărite pe Dan Alexa. Cum a încercat Ștefan Floroaica să-l încurce

Concurentul de la Asia Express a mai spus că în prezent are o singură masă pe zi.

„Mă îngrășasem și nu-mi plăcea. Acum mănânc o dată pe zi. O dată seara. Fac fasting de 20 de ore. De fapt nu e chiar fasting, că beau cafea cu lapte. Și seara mănânc cât vreau”, a spus Dan Alexa.

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre cele mai puternice echipe de pe Drumul Eroilor.

Începe etapa finală de pe Drumul Eroilor din Asia Express

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025

În ultimii ani, Dan Alexa a preferat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Concurentul de la Asia Express s-a născut pe 28 octombrie 1979 la Caransebeș și este un fotbalist român retras din activitate.

Cea mai mare pasiune a lui, încă din copilărie, a fost fotbalul. Acesta s-a apucat să joace la CSS Caransebeș de la o vârstă fragedă, pe postul de mijlocaș defensiv.

Dan Alexa a avut rezultate foarte bune, motiv pentru care a ajuns să facă parte din echipa de fotbal de la FC Politehnica Timișoara (1992), UMT Timișoara (1998), Rocar București (1999), FC Universitatea Craiova (2002) și Dinamo București (2003).Concurentul de la Asia Express 2025 este cunoscut și pe plan internațional, având prezențe la naționala pentru România Sub-21 și România.

Pe data de 15 martie 2014, Dan Alexa a decis să se retragă din fotbal, urmând să devină antrenor. În 2010, concurentul de la Asia Express 2025 a primit distincția de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.

Astăzi, de la ora 20:00, începe etapa finală de pe Drumul Eroilor din Asia Express...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
