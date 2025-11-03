Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Ce l-a scos din sărite pe Dan Alexa. Cum a încercat Ștefan Floroaica să-l încurce

Dan Alexa și-a stăpânit cu greu reacțiile la o probă din ediția 34 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. Mai mult, Ștefan Floroaica a găsit o modalitate să-l încurce pe „rivalul” său.

Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 22:50
Tensiunile au atins cote maxime în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. Dan Alexa s-a enervat foarte tare la proba cu clopoțelul prins de rucsac. Acesta a răbufnit chiar în fața camerelor de filmat.

Cum l-a „sabotat” Ștefan Floroaica pe Dan Alexa la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția de pe 3 noiembrie 2025

Competiția a fost aprigă în cursa solo a reality show-ului. Concurenții au făcut tot ce au putut pentru a strânge cât mai multe cartonașe cu eroi. Mai mult, Ștefan Floroaica a apelat la un gest neașteptat față de colegul său de emisiune.

Acesta a încercat să-i distragă atenția lui Dan Alexa pentru a fi penalizat de judecător pentru că se mișca clopoțelul. Strategia lui a funcționat, iar colegul lui Gabi Tamaș a fost nevoit să rămână pe loc un minut.

„Cum să nu încerc să-l sabotez un pic pe adversarul meu. Păpușica mică, cum să nu? Ăsta e jocul. Și el ar fi făcut la fel”, a spus Ștefan Floroaica.

Dan Alexa, scos din sărite la o probă din ediția 34 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Faptul că nu reușea să ajungă la finalul probei l-a făcut pe Dan Alexa să răbufnească. Sunetul clopoțelului și insistențele judecătorului l-au scos din sărite pe concurent în ediția 34 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025.

„Nu pot nici să respir. Nu auzeam clopoțelul, m-a disperat! Îmi pierdusem controlul pentru că el era pe prinse. Trebuia să sune clopoțelul și să mă oprească”, a spus concurentul.

„Cât timp am mers eram atent la ritmul pe care îl aveam. Știam că mai sunt cartonașe pe traseu. (...) Am luat cartonașul, am plecat și iar penalizare. Am vrut să iau clopoțelul și să-l arunc”, a mai adăugat el.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

