Două echipe au obținut calificarea la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Cine a ajuns primul la Irina Fodor și ce surpriză le-a pregătit prezentatoarea?

Ce echipe au ajuns la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți | Antena 1

După probele dificile desfășurate pe platourile de filmare și o cursă în care au fost nevoiți să adune cât mai multe ștampile cu puncte, concurenții de la Asia Express au aflat cine merge mai departe la jocul de amuletă. În semifinală, fiecare punct contează, iar echipele încearcă să obțină orice avantaj care le-ar putea asigura un loc în marea finală.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Primele două echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă sunt formate din Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două echipe au reușit să se impună în această etapă a competiției și au primit astfel șansa de a lupta pentru un nou avantaj important.

Pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, vestea a venit cu multă surprindere. Cele două concurente nu se așteptau să fie cea de-a doua echipă care ajunge la Irina Fodor și să obțină calificarea la jocul de amuletă. Bucuria lor a fost cu atât mai mare cu cât această reușită le-a oferit și posibilitatea de a mai acumula ștampile cu puncte.

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Sistemul introdus în semifinală de Irina Fodor le-a schimbat strategia concurenților. Dacă până acum imunitățile reprezentau unul dintre cele mai importante obiective ale echipelor, în această etapă fiecare punct acumulat poate face diferența. Ștampilele au valori diferite, de la 10 la 1.000 de puncte, iar rezultatele obținute în timpul probelor și al întâlnirilor cu prezentatoarea sunt contabilizate pe papirusurile fiecărei echipe.

Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți

Astfel, calificarea la jocul de amuletă nu înseamnă doar o nouă provocare, ci și o oportunitate de a-și consolida poziția în clasament. Într-o etapă atât de importantă, concurenții nu își mai permit să piardă niciun avantaj, mai ales că se apropie deznodământul competiției.

Irina Fodor le-a pregătit participanților noi surprize, iar jocul de amuletă promite să fie un moment important în semifinala Asia Express. Cele două echipe calificate vor trebui să-și demonstreze din nou abilitățile și să lupte pentru puncte, într-un moment în care fiecare reușită le poate apropia de finală.

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