Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Ce echipe au ajuns la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți

Ce echipe au ajuns la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți

Două echipe au obținut calificarea la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Cine a ajuns primul la Irina Fodor și ce surpriză le-a pregătit prezentatoarea?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 21:37 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 21:36
Ce echipe au ajuns la jocul de amuletă în semifinala Asia Express. Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După probele dificile desfășurate pe platourile de filmare și o cursă în care au fost nevoiți să adune cât mai multe ștampile cu puncte, concurenții de la Asia Express au aflat cine merge mai departe la jocul de amuletă. În semifinală, fiecare punct contează, iar echipele încearcă să obțină orice avantaj care le-ar putea asigura un loc în marea finală.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Primele două echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă sunt formate din Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două echipe au reușit să se impună în această etapă a competiției și au primit astfel șansa de a lupta pentru un nou avantaj important.

Pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, vestea a venit cu multă surprindere. Cele două concurente nu se așteptau să fie cea de-a doua echipă care ajunge la Irina Fodor și să obțină calificarea la jocul de amuletă. Bucuria lor a fost cu atât mai mare cu cât această reușită le-a oferit și posibilitatea de a mai acumula ștampile cu puncte.

Articolul continuă după reclamă

Sistemul introdus în semifinală de Irina Fodor le-a schimbat strategia concurenților. Dacă până acum imunitățile reprezentau unul dintre cele mai importante obiective ale echipelor, în această etapă fiecare punct acumulat poate face diferența. Ștampilele au valori diferite, de la 10 la 1.000 de puncte, iar rezultatele obținute în timpul probelor și al întâlnirilor cu prezentatoarea sunt contabilizate pe papirusurile fiecărei echipe.

Surprizele pregătite de Irina Fodor pentru concurenți

Astfel, calificarea la jocul de amuletă nu înseamnă doar o nouă provocare, ci și o oportunitate de a-și consolida poziția în clasament. Într-o etapă atât de importantă, concurenții nu își mai permit să piardă niciun avantaj, mai ales că se apropie deznodământul competiției.

Irina Fodor le-a pregătit participanților noi surprize, iar jocul de amuletă promite să fie un moment important în semifinala Asia Express. Cele două echipe calificate vor trebui să-și demonstreze din nou abilitățile și să lupte pentru puncte, într-un moment în care fiecare reușită le poate apropia de finală.

Citește și: Ce vezi diseară, 1 noiembrie 2026, la Asia Express. Începe semifinala, iar o nouă regulă poate schimba clasamentul

Valerie Lungu și-a pălmuit iubitul la Asia Express! Ce s-a întâmplat între concurentă și Alex în timpul competiției... Cine a câștigat amuleta în semifinala Asia Express. Lupta dintre echipe a fost mai intensă ca niciodată...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Raluca Sandu, la 12 ani după ce a părăsit România. Cum arată şi din ce face bani fata lui Mircea Sandu Ce s-a ales de Raluca Sandu, la 12 ani după ce a părăsit România. Cum arată şi din ce face bani fata lui Mircea Sandu
Observatornews.ro Amenzi și de 1.730 de lei pentru șoferii fără acte la control: "Trăim în era digitală, nu are sens să plătim" Amenzi și de 1.730 de lei pentru șoferii fără acte la control: "Trăim în era digitală, nu are sens să plătim"
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Mesajul plin de semnificație transmis de Connie Preda, după eliminarea de la Asia Express! Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Mesajul plin de semnificație transmis de Connie Preda, după eliminarea de la Asia Express! Detaliul ce i-a uimit pe...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum definesc Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu luxul după Asia Express. Ce au realizat în timpul competiției
Cum definesc Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu luxul după Asia Express. Ce au realizat în timpul competiției
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x