După finala Asia Express-Drumul Eroilor, Ștefan Floroaica a transmis un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

După ce echipele finaliste au trecut printr-un adevărat carusel de sentimente și trăiri, marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și pe Dan Alexa.

Descoperă mai jos ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica, imediat după difuzarea ultimei ediții, din 13 noiembrie 2025.

Ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica, după finala Asia Express! Fanii au reacționat imediat după ediția din 12 noiembrie 2025

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Marea finală s-a desfășurat chiar în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, ce a oferit tuturor un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate! Două echipe s-au întrecut pentru premiul în valoare de 35.000 de euro, însă câștigătoare a fost cea formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Imediat după difuzarea show-ului, în data de 14 noiembrie 2025, Ștefan Floroaica a transmis un mesaj complet neașteptat, ce a fost urmat de numeroase reacții în rândul internauților. A dat dovadă de mult fair play și a dezvăluit cum s-a văzut toată această experiență Asia Express pentru el și colegul său, Alexandru Ion.

„Ăștia am fost noi

Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut, am câștigat, am râs, am fost serioși, am plâns, ne-a fost dor, am tăcut, am mers înainte. Și n-aș schimba nimic.

@alexandru__ion , fără tine n-am fi ajuns aici. Real. Am învățat multe de la tine, ești un om de nădejde și mă simt norocos că te pot numi prieten.

A fost o experiență pe cinste și sunt foarte recunoscător că am reușit să ajungem până la capăt. Toți cei care am participat suntem câștigători numai prin simplul fapt că am avut ocazia să ne bucurăm de un joc așa complex cum este @americaexpressromania

Îmi place competiția de mor, este în ADN-ul meu și îmi place cu atât mai mult cand sunt niste adversari buni așa cum au fost Gabi și Dan. Felicitări pentru câștigarea trofeului, băieți. Mi-a plăcut mult să ne duelăm.

Mulțumiri și aprecieri tuturor celor care fac posibilă această emisiune.

Închei așa cum am început: ăștia am fost noi și vă mulțumim că ne-ați fost alături”, a fost mesajul transmis de Ștefan Floroaica, imediat după finala Asia Express-Drumul Eroilor.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost reacțiile avute de fanii de pe Instagram.

„Felicitări pentru întreg sezonul!Sunteți valoroși si oameni minunați, și a fost o încântare sa va urmăresc!O echipa de adevărați eroi!❤️❤️”, „Felicitări pentru parcursul frumos pe care l-ați avut.Toată stima pentru voi!🥳🥳🥳”, iată doar o parte dintre mesajele primite de echipa clasată pe locul al doilea în marea finală Asia Express-Drumul Eroilor.