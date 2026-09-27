Asia Express 2026. Cum se numără de la 1 la 10 în limba Dong? Misiunea care decide calificații la jocul pentru amuletă

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele au avut de înfruntat o probă dificilă în care o persoană din etnia Dong a trebuit să îi învețe să numere de la 1 la 10 în limba locală. Sarcina le testează atenția și pronunția, având în vedere miza uriașă: doar primele trei echipe ajunse la Irina Fodor obțin calificarea la jocul pentru amuletă.

Duminica, 27.09.2026, 22:15