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Asia Express 2026. Cum se numără de la 1 la 10 în limba Dong? Misiunea care decide calificații la jocul pentru amuletă

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele au avut de înfruntat o probă dificilă în care o persoană din etnia Dong a trebuit să îi învețe să numere de la 1 la 10 în limba locală. Sarcina le testează atenția și pronunția, având în vedere miza uriașă: doar primele trei echipe ajunse la Irina Fodor obțin calificarea la jocul pentru amuletă.
Duminica, 27.09.2026, 22:15
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Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

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Logo show Duminica, 27.09.2026, 21:35 Asia Express 2026. Localnicele Yao au devenit amuleta de noroc a concurenților la autostop

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