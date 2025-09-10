Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale

Serghei Mizil, concurentul de la Asia Express care formează o echipă cu Mara Bănică, are o familie minunată.

Serghei Mizil, o fire carismatică și plină de umor, este un om de afaceri și actor cunoscut. Pe lângă cariera lui de succes, el se bucură de reușite și pe plan personal, fiind un tată mândru, cu o familie superbă.

Cine sunt și cum arată fiicele lui Serghei Mizil

Chiar dacă el a fost și este mereu în lumina reflectoarelor, copiii săi au ales să trăiască o viață discretă, departe de ochii curioși ai presei.

Serghei Mizil are două fiice superbe, Ana și Smaranda, și se bucură de o familie frumoasă, care îl susține și îi este alături.

Fiecare dintre copiii săi provine din căsnicii diferite, astfel că Smaranda și Ana sunt surori doar de tată. Amândouă au ales să stea departe de lumina reflectoarelor, trăind departe de lumea mondenă cu haosul ei.

Din prima căsnicie, Serghei Mizil se mândrește cu fiica lui Smaranda, în special pentru că simte că ea i-a moștenit firea carismatică și personalitatea. Ea este o fire independentă și și-a dorit dintotdeauna să se bucure la maximum de fiecare oportunitatea din viața ei, luându-și propriile decizii.

Smaranda apare în unele postări ale tatălui ei pe rețelele de socializare alte tatălui ei și a fost invitată și la câteva emisiuni alături de el, dar în rest duce o viață discretă, fără a fi sub lupa presei.

Un alt motiv pentru care Serghei Mizil se mândrește cu Smaranda este pentru că ea este cea care l-a făcut bunic pentru prima dată, fiind mama unui băiețel.

Smarandei nu i-a fost ușor după ce părinții ei au divorțat și chiar ea însăși a trecut printr-un divorț, lucruri care ulterior au ajutat-o să devină mai puternică, moștenind caracterul tatălui ei. Tânăra a reușit să depășească perioadele dificile din viața ei, fiind o femeie curajoasă și determinată.

Ana Mizil este fiica cea mică a lui Serghei Mizil din căsnicia actuală cu Cora Niculescu Mizil, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Comparativ cu Smaranda, Serghei o caracterizează pe Ana ca fiind o fire mai rebelă, dar este cu picioarele pe pământ și a reușit să își construiască o carieră academică de invidiat.

Ana Mizil are un masterat în sociologie de la Facultatea de Sociologie și Științe Sociale.

Ea este în prezent doctorandă în Științele Comunicării la Universitatea București, potrivit Spynews. De asemenea, până în prezent, Ana Mizil a făcut parte și a fost activă în multe ONG-uri din țară.

Ana a fost asistent manager la Fundația Universitară Carol I din București și a devenit și expert sociolog în proiectul „Fii parte la diversitate”, funcții care au ajutat-o să se implice apoi în mai multe proiecte privind diversitatea.

Chiar dacă ambele fete au personalități diferite și au ales drumuri diferite în viață, Smaranda și Ana au o relație apropiată cu tatăl lor, care este extrem de mândru de realizările lor.

