Dan Alexa, mesaj pentru ”păpușica”. Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani

Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani. Iată ce i-a transmis coechipierul său de la Asia Express.

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre echipele din semifinala Asia Express - Drumul Eroilor. Aceștia au cucerit publicul de-a lungul emisiunii prin simțul umorului, munca în echipă, respectul arătat și dinamica din timpul probelor. Bineînțeles, nu le-a lipsit nici carisma.

Prietenia care îi leagă trece dincolo de micile ecrane și de competiții.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut echipele

Articolul continuă după reclamă

Mesajul lui Dan Alexa pentru Gabi Tamaș cu ocazia aniversării

Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani și și-a serbat și onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut inima!”

Cel care i-a fost alături pe Drumul Eroilor nu a ratat momentul și i-a transmis un mesaj scurt, însă încărcat de emoție: „La mulți ani, frate!!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat

Pe Drumul Eroilor, Dan și Gabi au arătat cât de bine joacă în echipă și au dat dovadă de multă reziliență.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii

Dan Alexa nu a fost singurul concurent Asia Express care i-a transmis un gând bun coechipierului său, ci și Olga Barcari. De asemenea, Chef Orlando Zaharia a postat o imagine pentru a-l felicita pe sărbătorit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Reacția lui Dan Alexa după ce a mâncat kimchi. Prin ce probă dificilă a trecut

Asia Express se apropie de final, iar emoțiile sunt la cote maxime la Antena 1 și în AntenaPLAY

Aseară s-a dat startul etapei finale de pe Drumul Eroilor! Concurenții au ajuns în punctul culminant al aventurii, iar tensiunea este mai mare ca oricând. Gabi Tamaș și Dan Alexa si-au adăugat în portofoliu ultima amuletă a sezonului și un avantaj important în drumul lor spre Seul. Asia Express - Drumul Eroilor continuă la Antena 1 și în AntenaPLAY.