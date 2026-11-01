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Cum își crește Mirela Vaida cei trei copii. Ce reguli are vedeta de la Asia Express în familie și unde învață cei mici

Mirela Vaida a dezvăluit cum își crește cei trei copii, ce reguli le-a impus în familie și de ce a ales o școală de la sat pentru cei mici. Ce principii vrea să le insufle vedeta de la Asia Express?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 15:15 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:16
Cum își crește Mirela Vaida cei trei copii | facebook
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Mirela Vaida a vorbit deschis despre felul în care își crește cei trei copii și despre valorile pe care încearcă să le transmită încă de la o vârstă fragedă. Prezentatoarea pune mare preț pe simplitate, respect și bun-simț.

Vedeta de la Asia Express a dezvăluit și unde învață cei mici, dar și de ce este atât de mândră de comunitatea din care fac parte. Mai mult, aceasta le-a impus câteva reguli clare și nu își dorește ca ai săi copii să fie tratați diferit față de ceilalți elevi.

Cum își crește Mirela Vaida cei trei copii. Ce reguli are vedeta de la Asia Express

Mirela Vaida este o mamă care pune mare preț pe educație, respect și bun-simț. Prezentatoarea de la „Acces Direct” are trei copii și încearcă să le ofere o copilărie cât mai frumoasă, dar și să îi învețe să fie responsabili și independenți.

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Deși este o persoană cunoscută, Mirela Vaida nu își dorește ca statutul său să îi facă pe copii să se simtă diferiți față de ceilalți. Dimpotrivă, prezentatoarea încearcă să îi crească într-un mediu normal, în care respectul și ajutorul oferit celor din jur sunt foarte importante.

Unde învață cei trei copii ai Mirelei Vaida

Mirela Vaida este foarte mândră de școala la care merg copiii săi. Prezentatoarea a explicat că a ales pentru ei un mediu în care oamenii se cunosc, iar părinții se sprijină atunci când au nevoie.

„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei, la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate. Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început”, a declarat Mirela Vaida, în podcastul Gabrielei Cristea.

Pentru prezentatoare, acest mod de viață este foarte important. Ea își dorește ca cei trei copii să înțeleagă că nu au nevoie de un tratament special și că trebuie să se comporte frumos cu toată lumea.

Ce reguli le-a impus Mirela Vaida celor trei copii

Mirela Vaida a vorbit și despre felul în care își educă cei trei copii și despre regulile pe care le respectă în familie. Una dintre cele mai importante dorințe ale sale este ca aceștia să nu se considere mai speciali decât ceilalți copii, chiar dacă mama lor este o persoană cunoscută.

„La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: «Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați, pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea mă taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai mult trebuie să fiți atenți». Dar sunt niște copii normali”, a mai spus prezentatoarea de la Acces Direct.

Așadar, Mirela Vaida încearcă să le ofere celor trei copii o educație bazată pe respect, modestie și responsabilitate.

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