Gabi Tamaș, dezvăluiri din postura de tată. Ce spune despre relația cu fiica sa adolescentă și despre un al doilea copil

Gabi Tamaș a vorbit despre familia sa. Iată ce spune concurentul Asia Express despre calitatea de tată și soț.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:43 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 15:43
Gabi Tamaș, dezvăluiri din postura de tată | Antena 1, Instagram

Gabi Tamaș a demonstrat pe Drumul Eroilor că este o persoană pe cât de puternică, pe atât de sensibilă. Fotbalistul a vorbit recent despre viața sa personală.

Gabi Tamaș și-a deschis sufletul și a vorbit din postura de familist

Concurentul Asia Express păstrează discreția, de regulă, în privința vieții personale, însă recent a vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia.

Gabi Tamaș și soția sa, Ioana, se cunosc din adolescență și sunt căsătoriți de 13 ani. S-au întâlnit la Brașov, și-au unit destinele după opt ani de relație, iar de atunci au înfruntat viața împreună. Cei doi au o fată, Selena, care le calcă pe urme părinților, fiind pasionată de sport.

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul a vorbit despre postura de tată. Deși recunoaște că tații sunt, în general, mai protectori cu fiicele lor, el consideră la fel de important și modul în care se raportează la soția sa.

„Taticii, bărbați, în general, sunt mai protectivi cu familia și cu fetele și cu soția sau cu fetița. Nu pot să spun că sunt mult mai protectivi față de ea decât față de soție. Sunt la fel cu amândouă”, a declarat concurentul Asia Express.

De asemenea, deși mulți bărbați își doresc un băiat, Gabi Tamaș nu se încadrează în această statistică. Cu toate acestea, își dorește încă un copil și mărturisește că bucuria vine din faptul că familia este împreună.

„Îmi place foarte mult. Nu am fost genul de om care, dom'le, vreau băiat sau vreau fată sau copil să fie pentru că este al nostru și ne bucurăm cu toții de el”, a precizat el. „Să dea Domnul. Sau încă o fetiță. Cine știe. Lucrăm. Lucrăm la un pulover. Să dea Domnul!”

colaj gabi tamaș, gabi, ioana și selena
Ioana Tamaș a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar în prezent este intructor de pilates. Aceasta avea 16 când l-a întâlnit pe Gabi Tamaș, care avea 20 de ani, la Brașov, orașul lor natal.

