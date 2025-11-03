Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV

Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica fac o echipă unită la Asia Express – Drumul Eroilor, dovada fiind chiar faptul că au reușit să ajungă în ultima țară din competiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 14:11 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:12
Galerie
Chiar dacă acea fază nu a fost difuzată la TV, Alexandru a ales să povestească cât de tare l-a impresionat bărbatul. | Antena 1

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt acum una dintre cele 4 echipe norocoase care au ajuns în Coreea de Sud în Asia Express – Drumul Eroilor.

Gestul unui localnic care l-a emoționat pe Alexandru Ion la Asia Express

Cei doi actori, care au fost colegi pe platourile de filmare ale serialului Lia – Soția soțului meu, au ajuns să fie prieteni buni și să formeze o echipă încrezătoare și determinată. De-a lungul competiției, Alexandru și Ștefan au demonstrat că sunt ambițioși, muncitori, că luptă până la ultima fărâmă de putere și că dau totul atunci când și-au propus să obțină ceva.

Citește și: Cum au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion să facă echipă la Asia Express. Ce spun despre experiența de pe Drumul Eroilor

Articolul continuă după reclamă

Echipa lor este una dintre cele 4, alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Andam și Dan Alexa și Gabi Tamaș, care au ajuns în Coreea de Sud, pregătiți pentru noi misiuni care să îi aducă mai aproape de marele premiu.

Carismatici, empatici și răbdători, ei au reușit să îndeplinească misiunile, chiar și în zilele în care norocul nu le-a surâs la autostop. Acest lucru nu i-a descurajat și, chiar dacă au existat frustrări, ei au știut cum să își gestioneze furia și au reușit să treacă cu bine peste orice dificultate.

Recent, Alexandru și Ștefan au fost invitați în podcast-ul lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, unde au vorbit deschis despre experiența lor din Asia Express și cum le-a schimbat viața.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de la nuntă. Ce mesaj emoționant a transmis concurentul Asia Express

Un moment care i-a rămas în suflet lui Alexandru Ion a fost gestul făcut de un localnic care i-a ajutat din suflet. Chiar dacă acea fază nu a fost difuzată la TV, Alexandru a ales să povestească cât de tare l-a impresionat bărbatul.

“Ne-a luat un domn. Asta nu s-a văzut la TV. L-am văzut pe contrasens și am făcut o caterincă d-asta. I-am zis „aaa, nu vrei tu să întorci să ne duci și pe noi o oră jumate unde avem treabă?”. Și el: „Haha nu”. A plecat. S-a întors 5 minute mai târziu și a zis: „Hai că vă duc”. În dreapta avea o femeie, în spate avea încă o femeie cu un copil și noi ne-am urcat în benă, în pick-up acolo. Și la un moment dat cred că a oprit să alimenteze sau ceva, nu mai știu de ce a oprit și ne-am dus la el la geam și l-am întrebat: „Dom’le, de ce faci asta? De ce ne duci o oră jumate?”. Băi, am murit. Atâta a zis: „Părea că aveți nevoie de ajutor”. Și m-am scurs acolo, mi-a venit nodul în gât de...băi”, a povestit Alexandru Ion.

„Deci ei au făcut drumul ăsta, ei având drumul în direcția total opusă. Deci a făcut drumul ăsta și mai trebuia să se și întoarcă trei ore”, a mai adăugat Ștefan Floroaica.

„Banii lui, benzina lui, nervii lui, timpul lui”, a mai spus Alexandru Ion.

Urmărește în continuare care este parcursul lui Alexandru Ion și al lui Ștefan Floroaica la Asia Express - Drumul Eroilor, duminica de la or 20.00 și de luni până miercuri de la 20.30.

colaj alexandru ion si stefan floroaica
+17
Mai multe fotografii

Citește și: Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion de la Asia Express l-a primit de la soția lui de ziua lui de naștere

Asia Express, prima provocare solo a sezonului: concurenții se despart și pornesc singuri în cursă! Show-ul, lider de au...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele s-au despărțit din nou! Ce veste au primit la finalul jocului individual
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele s-au despărțit din nou! Ce veste au primit la finalul jocului...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud....
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x