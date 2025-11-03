Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica fac o echipă unită la Asia Express – Drumul Eroilor, dovada fiind chiar faptul că au reușit să ajungă în ultima țară din competiție.

Chiar dacă acea fază nu a fost difuzată la TV, Alexandru a ales să povestească cât de tare l-a impresionat bărbatul. | Antena 1

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt acum una dintre cele 4 echipe norocoase care au ajuns în Coreea de Sud în Asia Express – Drumul Eroilor.

Gestul unui localnic care l-a emoționat pe Alexandru Ion la Asia Express

Cei doi actori, care au fost colegi pe platourile de filmare ale serialului Lia – Soția soțului meu, au ajuns să fie prieteni buni și să formeze o echipă încrezătoare și determinată. De-a lungul competiției, Alexandru și Ștefan au demonstrat că sunt ambițioși, muncitori, că luptă până la ultima fărâmă de putere și că dau totul atunci când și-au propus să obțină ceva.

Citește și: Cum au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion să facă echipă la Asia Express. Ce spun despre experiența de pe Drumul Eroilor

Articolul continuă după reclamă

Echipa lor este una dintre cele 4, alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Andam și Dan Alexa și Gabi Tamaș, care au ajuns în Coreea de Sud, pregătiți pentru noi misiuni care să îi aducă mai aproape de marele premiu.

Carismatici, empatici și răbdători, ei au reușit să îndeplinească misiunile, chiar și în zilele în care norocul nu le-a surâs la autostop. Acest lucru nu i-a descurajat și, chiar dacă au existat frustrări, ei au știut cum să își gestioneze furia și au reușit să treacă cu bine peste orice dificultate.

Recent, Alexandru și Ștefan au fost invitați în podcast-ul lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, unde au vorbit deschis despre experiența lor din Asia Express și cum le-a schimbat viața.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de la nuntă. Ce mesaj emoționant a transmis concurentul Asia Express

Un moment care i-a rămas în suflet lui Alexandru Ion a fost gestul făcut de un localnic care i-a ajutat din suflet. Chiar dacă acea fază nu a fost difuzată la TV, Alexandru a ales să povestească cât de tare l-a impresionat bărbatul.

“Ne-a luat un domn. Asta nu s-a văzut la TV. L-am văzut pe contrasens și am făcut o caterincă d-asta. I-am zis „aaa, nu vrei tu să întorci să ne duci și pe noi o oră jumate unde avem treabă?”. Și el: „Haha nu”. A plecat. S-a întors 5 minute mai târziu și a zis: „Hai că vă duc”. În dreapta avea o femeie, în spate avea încă o femeie cu un copil și noi ne-am urcat în benă, în pick-up acolo. Și la un moment dat cred că a oprit să alimenteze sau ceva, nu mai știu de ce a oprit și ne-am dus la el la geam și l-am întrebat: „Dom’le, de ce faci asta? De ce ne duci o oră jumate?”. Băi, am murit. Atâta a zis: „Părea că aveți nevoie de ajutor”. Și m-am scurs acolo, mi-a venit nodul în gât de...băi”, a povestit Alexandru Ion.

„Deci ei au făcut drumul ăsta, ei având drumul în direcția total opusă. Deci a făcut drumul ăsta și mai trebuia să se și întoarcă trei ore”, a mai adăugat Ștefan Floroaica.

„Banii lui, benzina lui, nervii lui, timpul lui”, a mai spus Alexandru Ion.

Urmărește în continuare care este parcursul lui Alexandru Ion și al lui Ștefan Floroaica la Asia Express - Drumul Eroilor, duminica de la or 20.00 și de luni până miercuri de la 20.30.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion de la Asia Express l-a primit de la soția lui de ziua lui de naștere