Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express. S-a dus la Mona Segall și i-a spus totul. Ce a urmat

Finala Asia Express-Drumul Eroilor a fost una de zis, presărată cu multe misiuni dificile, porții duble de stres, situații neprevăzute și emoții din plin. După ce au trecut printr-un adevărat carusel de sentimente și trăiri, marea finală i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și pe Dan Alexa.

Nouă echipe au acceptat provocarea de a porni pe Drumul Eroilor de la Asia Express. La final, marea finală s-a jucat între Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Numeroase misiuni dificile după săptămâni întregi petrecute doar pe drumuri și dormind în gazde, un carusel uriaș de emoții și trăiri, dar și situații neașteptate, așa s-ar putea rezuma experiența Asia Express.

La finalul celor 40 de ediții a venit marea finală, ce i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Acesta a fost momentul în care Irina Fodor a uitat să dea medaliile marilor câștigători Asia Express. I-a spus totul Monei Segall, producătorul show-ului, iar reacția acesteia a fost complet neașteptat.

„Mona! Vino un pic! Am făcut o prostie. M-am bucurat, i-am felicitat, i-am pupat și am uitat să le dau medaliile, Mona!”, a zis Irina Fodor.

„Le dai acuma”, a fost replica venită din partea Monei Segall.

„Dă-o afară!”, a glumit Răzvan Fodor, care era de față.

„Ai vrea tu! Să o ții acasă”, a mai zis Mona Segall.