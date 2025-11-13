Imediat după marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant și plin de forță.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Marea finală a avut loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, după o zi plină de numeroase misiuni dificile, ce au ținut concurenții cu sufletul la gură.

Nouă echipe au acceptat provocarea de merge pe Drumul Eroilor și, la final Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost desemnați marii câștigători ai trofeului în valoare de 35.000 de euro. Imediat după emisiune, Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant și plin de forță. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Mesajul emoționant și plin de forță transmis de Irina Fodor, imediat după marea finală! Ce a dezvăluit

În ediția 40 din data de 12 noiembrie 2025, cele două echipe finaliste au trecut printr-o serie de misiuni dificile, solicitante nu doar din punct de vedere fizic, ci și psihic. La capătul unei zile care părea să nu se mai termine, Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost desemnați marii câștigători ai trofeului în valoare de 35.000 de euro de la Asia Express-Drumul Eroilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica, după finala Asia Express! Fanii au reacționat imediat

Imediat după emisiune, Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant și plin de forță despre sezonul care a trecut și despre echipa care a făcut posibil tot acest sezon minunat, cu toate provocările sale.

„Ăștia suntem, dragilor! Echipa asta frumoasă, cu oameni care, precum niște magicieni, dau suflet aventurii noastre Asia Express. ❤️Oameni mari care știu încă să se joace, curajoși, cu o poftă nebună de explorare, care nu se iau foarte în serios…până când trebuie. Atunci, devin cei care ne țin în siguranță, care trec peste orice obstacol pentru a face cursa să meargă mai departe, care merg până la cel mai înalt nivel pentru aprobări de filmare, astfel încât noi să ajungem în cele mai inedite locuri și care, timp de două luni, ne sunt a doua familie. 🥰 A fost un sezon cu o stare specială, cu zile în care am râs din toată inima și vreau să le trimit îmbrățișări eroilor noștri care au ținut piept traseului din cele trei țări de anul acesta și au colorat cursa în cele mai diverse nuanțe. 🤗❤️

Citește și: Ce mesaj a transmis Gabi Tamaș, imediat după ce a câștigat Asia Express! Detaliul observat imediat de mulți

Dragii noștri finaliști, felicitări! 🎉🎉🎉 A fost greu, dar voi ați fost puternici! Chapeau bas!👏🏻👏🏻👏🏻 Iar vouă, dragilor, celor de acasă, vă mulțumim pentru că iubiți acest proiect și că sunteți alături de noi, în număr atât de mare, an de an. Ne dați curaj să facem cele mai mari nebunii!🙏🏻😅🥰 @mona.segall @roxanapaulica @ioana_rogo @americaexpressromania @marin_stelutza @zok8 @eni.szanto @no_wifino @dianazamfirescu”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe pagina sa oficială de Instagram, la care fanii show-ului au reacționat imediat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările