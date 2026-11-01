Loredana Chivu, dezvăluire neașteptată la Asia Express! Ce colecție impresionantă deține: „Am peste 360 de…”

Loredana Chivu a dezvăluit la Asia Express ce colecție impresionantă are acasă. Concurenta a recunoscut că deține 360 de exemplare și că nu ar renunța la ele pentru nimic în lume!

Semifinala Asia Express a început cu o provocare inedită pentru cele patru echipe rămase în competiție.

Loredana Chivu, dezvăluire neașteptată la Asia Express

Concurenții au fost puși în fața unor întrebări despre partenerii lor, prin care au avut ocazia să demonstreze cât de bine se cunosc după toate experiențele trăite împreună pe Drumul Mătăsii. Printre cei care au răspuns provocării s-au numărat și Loredana Chivu și Ana-Maria, iar una dintre întrebări a scos la iveală un detaliu surprinzător despre viața concurentei.

Irina Fodor le-a adresat participanților întrebări despre relații, obiceiuri și preferințe personale, dar și despre lucruri mai puțin cunoscute de public. De această dată, atenția s-a îndreptat asupra unei pasiuni pe care Loredana Chivu o are de foarte mult timp și care a ajuns să ocupe un loc special în locuința sa.

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Întrebarea adresată celor două a fost: „Care este cea mai mare fiță a Loredanei?”. Ana-Maria a încercat să ghicească răspunsul și a făcut referire la colecția impresionantă de parfumuri pe care partenera sa o deține.

Ce colecție impresionantă deține: „Am peste 360 de…”

Răspunsul a fost confirmat chiar de Loredana, care a dezvăluit că are nu mai puțin de 360 de parfumuri. Concurenta a povestit că este o adevărată colecționară, că pasiunea sa durează de ani buni și că a amenajat chiar și o cameră specială pentru a-și păstra întreaga colecție.

„Am 360 de parfumuri. Eu sunt colecționară, îmi plac mult, am o cameră specială făcută pentru ele. Nu aș vinde niciodată, nu există. Nu vând parfumuri, mai bine vând un rinichi! Am strâns, de o viață strâng la ele”, a spus Loredana Chivu la testimoniale.

Declarația concurentei a arătat cât de importantă este această pasiune pentru ea. Colecția nu reprezintă doar o simplă adunare de produse, ci un hobby pe care l-a cultivat de-a lungul timpului și la care nu ar renunța nici în ruptul capului. Mai mult, faptul că are un spațiu special amenajat pentru cele 360 de parfumuri demonstrează amploarea colecției.

Momentul a oferit publicului ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a Loredanei Chivu, dincolo de probele și provocările de la Asia Express. În semifinală, concurenții au fost nevoiți să răspundă unor întrebări care au scos la iveală detalii surprinzătoare despre fiecare dintre ei.

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