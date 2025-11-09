Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut inima!”

Antena Căutare
În ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, doar două echipe au avut ocazia de a se califica la ultimul joc de amuletă al competiției. Semifinala reality show-ului a adus un avantaj important pentru concurenți.

Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 23:05
În ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, doar două echipe au avut ocazia de a se califica la ultimul joc de amuletă al competiției

Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt concurenții care au ajuns până în etapa finală a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor.

Cele trei echipe au demonstrat, de-a lungul competiției, că sunt puternice și pot trece peste orice obstacol. Un lucru este cert, perechile de vedete au făcut față și celor mai dificile provocări ale reality show-ului.

În ciuda situațiilor tensionate de la probe sau autostop, concurenții nu au renunțat nici măcar o secundă la concurs. Mai mult, aceștia au făcut tot ce au putut pentru a ajuns în semifinală, iar această dorință a devenit realitate pentru ei.

Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, difuzat pe 9 noiembrie 2025. Alexandru Ion, reacție neașteptată

După ce au gustat kimchi și au identificat pasta corectă de ardei iute folosită, echipele au trecut podul care i-a dus direct la Irina Fodor. Concurenții s-au bucurat să o revadă pe prezentatoarea TV și au așteptat cu nerăbdare ca aceasta să deschidă caietul.

Pe primul loc s-au situat Dan Alexa și Gabriel Tamaș, fiind urmați de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Ultima poziție a fost ocupată de Karmen Simionescu și Olga Barcari. Concurentele au ajuns prea târziu, motiv pentru care nu au mai găsit-o în locație pe Irina Fodor.

Așadar, jocul de amuletă s-a dat între două echipe puternice. Băieții au primit cu entuziasm vestea că vor putea câștiga un nou avantaj în cursă.

„Uite așa ne-a crescut inima!”, a fost reacția lui Gabriel Tamaș.

De asemenea, Alexandru Ion a fost luat prin surprindere când a aflat că Dan Alexa și Gabriel Tamaș au ajuns pe primul loc. Se pare că greșeala pe care a făcut-o șoferița lor i-a costat timp, clasându-se pe locul doi la jocul pentru amuletă.

„Deci ei au ajuns înaintea noastră. Noi am plecat înaintea loc, dar alea trei minute care s-au adăugat pentru că a ratat doamna ieșirea au făcut diferența. Important era să ne calificăm la amuletă!”, a dezvăluit Alexandru Ion.

Marea Finală Asia Express sezonul 8 se vede miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

