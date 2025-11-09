Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut inima!”

În ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, doar două echipe au avut ocazia de a se califica la ultimul joc de amuletă al competiției. Semifinala reality show-ului a adus un avantaj important pentru concurenți.

Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt concurenții care au ajuns până în etapa finală a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor.

Cele trei echipe au demonstrat, de-a lungul competiției, că sunt puternice și pot trece peste orice obstacol. Un lucru este cert, perechile de vedete au făcut față și celor mai dificile provocări ale reality show-ului.

În ciuda situațiilor tensionate de la probe sau autostop, concurenții nu au renunțat nici măcar o secundă la concurs. Mai mult, aceștia au făcut tot ce au putut pentru a ajuns în semifinală, iar această dorință a devenit realitate pentru ei.

Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, difuzat pe 9 noiembrie 2025. Alexandru Ion, reacție neașteptată

După ce au gustat kimchi și au identificat pasta corectă de ardei iute folosită, echipele au trecut podul care i-a dus direct la Irina Fodor. Concurenții s-au bucurat să o revadă pe prezentatoarea TV și au așteptat cu nerăbdare ca aceasta să deschidă caietul.

Pe primul loc s-au situat Dan Alexa și Gabriel Tamaș, fiind urmați de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Ultima poziție a fost ocupată de Karmen Simionescu și Olga Barcari. Concurentele au ajuns prea târziu, motiv pentru care nu au mai găsit-o în locație pe Irina Fodor.

Așadar, jocul de amuletă s-a dat între două echipe puternice. Băieții au primit cu entuziasm vestea că vor putea câștiga un nou avantaj în cursă.

„Uite așa ne-a crescut inima!”, a fost reacția lui Gabriel Tamaș.

De asemenea, Alexandru Ion a fost luat prin surprindere când a aflat că Dan Alexa și Gabriel Tamaș au ajuns pe primul loc. Se pare că greșeala pe care a făcut-o șoferița lor i-a costat timp, clasându-se pe locul doi la jocul pentru amuletă.

„Deci ei au ajuns înaintea noastră. Noi am plecat înaintea loc, dar alea trei minute care s-au adăugat pentru că a ratat doamna ieșirea au făcut diferența. Important era să ne calificăm la amuletă!”, a dezvăluit Alexandru Ion.

Marea Finală Asia Express sezonul 8 se vede miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

