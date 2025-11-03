Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Ce a putut să găsească Joseph Adam în casa unui localnic. Ce a pățit Dan Alexa în cursă

Joseph Adam a avut parte de o surpriză când a ajuns în casa unui localnic, chiar în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. De asemenea, Dan Alexa a întâmpinat o situație neașteptată la autostop.

Cursa solo a început cu o încercare dificilă pentru Joseph Adam, Dan Alexa, Ștefan Floroaica și Olga Barcari. După ce au făcut autostopul, aceștia au fost anunțați că trebuie să își caute cazare.

Concurenții au cerut șoferilor să oprească mașinile în care se aflau. Aceștia nu au stat prea mult pe gânduri și au apelat la toate strategiile pentru a-și găsi un loc în care să rămână peste noapte.

Norocul i-a surâs lui Joseph Adam care a dat lovitura la acest capitol. Soțul Andei Adam a dat peste un localnic ce l-a primit cu brațele deschise în locuința lui modernă.

Ce a putut să găsească Joseph Adam în casa unui bărbat din Coreea de Sud, în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Nici bine nu a intrat în casa bărbatului că Joseph Adam a fost luat prin surprindere de tehnologia pe care acesta o avea în casă.

„O casă albă și mare. I-am mimat că vreau să dorm o noapte, i-am dat toate semnele prin care să înțeleagă ce vreau. Nu prea am înțeles dacă m-a înțeles, dar l-am urmat. Intrarea era spectaculoasă. Foarte curat. Aveau ușă pe buton electric și cu senzor.

Arăta foarte bine! Am ajuns pe niște scări până la etajul 2 și acolo ce să vezi? Iar o ușă culisantă pe senzori, chiar și o piscină în vârful casei. Nici n-am visat așa ceva!”, a spus concurentul în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025.

Ce i s-a întâmplat lui Dan Alexa la autostop în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Încă de la primele ore ale dimineții, concurenții au plecat în cursă. La autostop, Dan Alexa a avut parte de o situație neașteptată. Femeia care l-a găzduit în urmă cu o noapte s-a decis să-l ducă la destinație, după ce și-a lăsat copilul la școală.

Acesta a rămas fără glas când a văzut cine se află la volanul mașinii: „Atât de tare m-am bucurat pentru că ce șanse erau ca femeia la care am dormit să îmi iasă în cale la autostop? A fost chiar noroc pur! Poate că dacă eram la 100 de metri în față nu mă mai vedea”.

„Nu cred! Nu cred că mă dă pe alea! Ăștia vor să mă omoare! Nu se poate așa ceva!”, a fost reacția lui Dan Alexa când a văzut unde trebuie să ajungă.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.